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GeriFutbol Sivasspor'da Robinho sesleri! Geri mi dönüyor? | Transfer Haberleri
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Futbol
24.12.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

Sivasspor'da Robinho sesleri! Geri mi dönüyor? | Transfer Haberleri

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Sivasspor, Başakşehir’de şans bulmakta zorlanan eski yıldızı Robinho’yu devre arasında yine kadrosuna katmak istiyor.

Sivasspor, devrenin son maçında karşılaşacağı Göztepe’ye bilenirken bir yandan da transferde kolları sıvadı. Kırmızı-Beyazlılar’ın gündeminde eski yıldızı Robinho var.

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Kırmızı-Beyazlı yönetimin, Başakşehir’de şans bulamayan ve yolcular listesinde olan Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

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Yiğidolar’da gösterdiği etkili performansla Başakşehir’e transfer yapan Robinho’nun bonservissiz bir şekilde takıma kazandırılması bekleniyor. Robinho’nun da Sivas’a dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. (Fanatik)

Sivassporda Robinho sesleri Geri mi dönüyor | Transfer Haberleri

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