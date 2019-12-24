Aferin sana Ozan! Evinin alt katına...

Süleyman Arat / Spor Arena | Çok genç yaşta geldiği F.Bahçe’de, işler kötü gidince günah keçilerinden biri olmuştu. Yanağındaki beninden, saç şekline, saçını üflemesine kadar her şeyi tartışıldı, eleştirildi. O da tıpkı Zümrüdü Anka kuşu gibi içine kapandı. Ve bir gün kadro dışı bırakıldı. Öylesine unutulmuştu ki Volkan, Dereağzı’nda basın toplantısında yönetimden özür dilerken 5 metre geride tek başına çalışan kadro dışı Ozan hiçbir gazetecinin umurunda dahi olmamıştı