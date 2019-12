Aferin sana Ozan! Evinin alt katına...

HER MAÇ DAHA İYİYE... Ersun Yanal’ın verdiği hiçbir göreve itiraz etmedi. Her maç bir öncekinden iyi oldu. Takım kaybetse bile tek ayakta kalan, çırpınan o oldu. Koşuyor, mücadele ediyor, her gördüğü yerden kaleyi yokluyor, müthiş goller atıyordu. Cagliari hazırlık maçında ilk füzesi fileleri buldu. Sonra Real Madrid’e müthiş bir gol attı. Önceki gün de Beşiktaş kalesini sarstı. Evet, küllerinden yeniden doğmuştu Ozan Tufan...