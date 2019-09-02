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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
02.09.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Sevilla, Meksikalı forvet Hernandez'i aldı

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Sevilla, İngiltere'nin West Ham takımında forma giyen Meksikalı forvet Javier Hernandez'i transfer etti.

Sevilla, "Chicharito" lakaplı 31 yaşındaki Meksikalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Chicharito, yeni kulübü tarafından basına tanıtımında yaptığı konuşmada, "Buraya gelmek, kendimi göstermek açısından benim için bulunmaz bir fırsat. Sevilla'daki tüm projeler beni heyecanlandırıyor." dedi.

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Milli maç için Meksika'ya gitmesi gerektiğini ancak bir an önce Sevilla forması giymek için sabırsızlandığını aktaran Hernandez, "Bu sezon 70 gol atacağım ve şampiyon olacağız demek hoşuma gider ama futbol sözün söyleneceği tek yer sahadır." şeklinde konuştu.

Kariyerinde Real Madrid'de de forma giyen Meksikalı futbolcu, "Sevilla'da her şeyimi vereceğim. İspanya'da oynadığım diğer takımdan daha iyi şeyler yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, Sevilla'nın Meksikalı futbolcu için yaklaşık 8 milyon avro ödeyeceğini ayrıca başarıya bağlı 1 milyon avroluk da prim olduğunu ileri sürdü.

Sevilla, Meksikalı forvet Hernandezi aldı

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