Başakşehir'den Martin Skrtel bombası!
İtalya'ya transfer olduktan sonra sağlık kontrolünden geçemeyen ve anlaşmanın bozulmasıyla yeniden boşta kalan Martin Skrtel için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe ile yolları ayrılan, imza attığı Atalanta'da sağlık kontrollerine takılan Martin Skrtel için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Slovak yıldızın yeniden İstanbul'a döneceği iddia edildi. A Spor'un haberine göre Medipol Başakşehir, Martin Skrtel ile görüşme halinde.
Sarı-lacivertli ekipte üç sezon oynadıktan sonra sözleşmesi bittin Slovak futbolcu, kulüp ile maddi konuda anlaşamayınca boşa çıkmıştı. Atalanta ile anlaşan Martin Skrtel, 1 yılığına siyah-mavili formayı giyecekti.
Fakat bu durum sağlık kontrolüne takıldı. Skrtel yeni takım arayışlarına başladı.
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