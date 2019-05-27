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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.05.2019 - 23:11, Son Güncelleme:

Semih Özsoy: "Fenerbahçe'nin hakkı teslim edilmeli"

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Semih Özsoy: "Fenerbahçe'nin hakkı teslim edilmeli"

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ile Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, “Futbolda şike kumpasının” 12. duruşma haftasının ilk gününün sonunda Silivri’de açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe TV’ye konuşan yöneticiler, sürecin bir an önce nihayete ermesi gerektiğini belirtti.

Semih Özsoy: Davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, “Geniş katılımı bir dava oldu. Eski başkanımız, eski yöneticilerimiz, yeni yöneticilerimiz, hukukçularımız buradaydık. Bu süreçte geçmişte neler yaşadığımızı, ne acılar çektiğimizi hatırladık ve ne kadar boş olduğunu söyledik. Fakat inanın salonda beklerken, dinlerken bir kere daha anladık ki; nasıl bir kumpasın, nasıl bir iftiranın içine düşmüş Fenerbahçe'miz ve buradan nasıl zarar görmüş. Süreç hala da devam ediyor. Bu üzücü. Anıların tazelenmesi, eski dostların çektikleri mağduriyetleri anlatmaları… Bunlar çok üzücü. Bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Altı dolu olmayan, bomboş, kaçanların, iftira atanların çoğunun ortamda olmadığı bir yerde bu davanın bu kadar uzun sürmesi, sürüncemede kalması Fenerbahçe'miz için hakikaten bir zulümdür. Bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Bu sürecin kimseye bir faydası olmadığı gibi Türkiye’ye zarar verdiğine inanıyoruz. Bir an önce sonuçlanmasını, Fenerbahçe'mizin hakkının teslim edilmesini istiyorum.” dedi.

2019 yılında bu davanın sona ermesini öngörüp öngörmediğine ilişkin soruya ise Özsoy, şu şekilde yanıt verdi:

“Umarım. En kısa zamanda yapılmasında fayda var. Bizim durumumuz buna el vermez. Hukuka hiçbir zaman müdahalemiz söz konusu olmaz. Tıpkı geçmişte olmadığı gibi. Ben bir hukukçu değilim. Ama vatandaş olarak sanıkları dinlerken ne konuştuklarına, ne söylediklerine kendilerinin bile inanmadığını görüyorum. Yargıtay’daki davanın da bir an önce sonuçlanması, Fenerbahçemizin hak ettiği hakkını geri alması ve bununla birlikte de bütün mağduriyetlerini gidermesi için hamle yapılması gerekiyor. Dolayısıyla üzücü ve bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz.”

Fethi Pekin: “Fenerbahçe’nin 2011 yılından beri çektiği eziyetten bir an önce kurtulmasını temenni ediyorum”

12. celsenin ilk gününü değerlendiren Fenerbahçe’nin hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, “Bugünkü celseyle ilgili fikirlerimiz söyleyeyim ve gözlemlerimi aktarıyım. Bir önceki duruşma haftasında yarım kalan sanıklardan bir tanesinin savunmalarının alınmasına bugün devam edildi. Bu saate kadar da savunmalar devam ediyor. Bu haftaki süreçte ilgili sanığın savunmaları alındıktan sonra sıradaki sanık ve sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Semih Bey’in söylediklerine ekleyeceğim bir şey yok. Ben de bir an evvel bu davanın, Yargıtay’da onanması beklenen kararın sonuçlanmasını ve Fenerbahçe’nin 2011 yılından beri çektiği eziyetten bir an önce kurtulmasını temenni ediyorum. Camiamıza da seslenmek istiyorum. Tek vücut olarak birlik ve beraberlikle kulübümüzün arkasında dursunlar. Kulübümüze desteklerini esirgemesinler. Zaten bunu fazlasıyla yapıyorlar. Onlara tekrar teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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