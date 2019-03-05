Savunmaya 'Serdar - Sadık' yerli modeli
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Skrtel-Neustadter ikilisinin sezon sonu ayrılma ihtimalleri yüksek. Serdar ve Sadık, performansıyla bu ikilinin tahtına oturabileceklerini gösterdi.
FENERBAHÇE’nin iki yerli savunmacısı Sadık Çiftpınar ile Serdar Aziz, Martin Skrtel-Roman Neustadter ikilisinin tahtını sallıyor. Sadık ve Serdar, formlarını sürdürürse sarı lacivertlilerin savunmasının bel kemiği iki yerliye teslim edilebilir. Beşiktaş derbisinde Sadık, Çaykur Rizespor maçında da Serdar Aziz, attıkları gollerle taraftarın gönlünü fethetti. Serdar Aziz, ayrıca kazandırdığı penaltıyla da Rize maçında 3 puanın baş mimarı oldu. Skrtel ve Neustadter’in Fenerbahçe ile olan sözleşmeleri sona eriyor. Skrtel’in Juventus ile görüşmeler yaptığı da basına yansımıştı. Neustadter ile de devam edilmesi zor görünüyor.
Alternatif diye alındı ama...
Kalan haftalarda ve gelecek sezon için milli formayı da giyen Serdar Aziz’in banko stoper olması bekleniyor. Başlangıçta bir ‘alternatif’ olarak düşünülerek kadroya dahil edilen Sadık ise mücadelesi ve pes etmeyen yapısıyla sarı lacivertli taraftarların güvenini kazanmış durumda. Sadık’ın da savunmanın bankoları arasına girmesi hiç de sürpriz olmayacak...
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