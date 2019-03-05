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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Savunmaya 'Serdar - Sadık' yerli modeli

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Savunmaya 'Serdar - Sadık' yerli modeli

Ersun Yanal'ın savunma seçenekleri zenginleşti...

Skrtel-Neustadter ikilisinin sezon sonu ayrılma ihtimalleri yüksek. Serdar ve Sadık, performansıyla bu ikilinin tahtına oturabileceklerini gösterdi.

FENERBAHÇE’nin iki yerli savunmacısı Sadık Çiftpınar ile Serdar Aziz, Martin Skrtel-Roman Neustadter ikilisinin tahtını sallıyor. Sadık ve Serdar, formlarını sürdürürse sarı lacivertlilerin savunmasının bel kemiği iki yerliye teslim edilebilir. Beşiktaş derbisinde Sadık, Çaykur Rizespor maçında da Serdar Aziz, attıkları gollerle taraftarın gönlünü fethetti. Serdar Aziz, ayrıca kazandırdığı penaltıyla da Rize maçında 3 puanın baş mimarı oldu. Skrtel ve Neustadter’in Fenerbahçe ile olan sözleşmeleri sona eriyor. Skrtel’in Juventus ile görüşmeler yaptığı da basına yansımıştı. Neustadter ile de devam edilmesi zor görünüyor.

Alternatif diye alındı ama...

Kalan haftalarda ve gelecek sezon için milli formayı da giyen Serdar Aziz’in banko stoper olması bekleniyor. Başlangıçta bir ‘alternatif’ olarak düşünülerek kadroya dahil edilen Sadık ise mücadelesi ve pes etmeyen yapısıyla sarı lacivertli taraftarların güvenini kazanmış durumda. Sadık’ın da savunmanın bankoları arasına girmesi hiç de sürpriz olmayacak...

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