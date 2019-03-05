Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
GeriFutbol Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Takvim
05.03.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme

Yeni sezon planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin ilk hamlesi Roberto Soldado oldu. Islam Slimani'yi gözden çıkaran Ersun Yanal, Soldado'yu takımda tutmayı hedefliyor.

Fenerbahçe yönetimi ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu sezon 17 resmi maç oynayan Soldado, kalan 10 maçın 8'inde forma giyerse 25 maçı tamamlayacak ve sözleşmesi 1 yıl uzayacak. Ancak 7 maç oynarsa sözleşmesi bitmiş olacak.

FENERBAHÇE'DE İLGİNÇ HESAPLAR
Sarı lacivertli yönetiminin erken davranıp Soldado'ya yıllığı 1.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme önereceği iddia ediliyor. Bu paraya maç başılar dahil değil.

Soldado kabul etmezse Fenerbahçe, yönetim kararıyla Soldado'yu kalan 10 maçın  en az 3'ünde oynatmayabileceği oynatırsa da satış listesine koyacağı iddia edildi.

Süper Ligde pes etmeyenler kazandı
Süper Lig'de pes etmeyenler kazandı

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 638Real Madrid - Ajax
    3
    MS1
    1,45
    17383kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
 

Balotelli'nin gol sevinci Avrupa'da gündem oldu!

Önce gol sonra selfie! Balotelli...Mario Balotelli, attığı golün ardından golünü selfie ile kutladı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Süper Lig'de pes etmeyenler kazandı

Pınar Karşıyaka'da ilk hedef çeyrek

Pınar Argun Galatasaray'ın yeni iletişim koordinatörü oldu

Trabzonspor'un ikinci yarı hüsranı