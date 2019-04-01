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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.04.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

Sardar Azmoun'a yok, Diagne'ye var

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Sardar Azmoun'a yok, Diagne'ye var

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit'e elenirken, rövanşa iki gol atan Sardar Azmoun damgasını vurmuştu.

Sezon başında Gomis'i Suudi Arabistan'a satan Galatasaray, o dönem Rubin Kazan'da forma giyen 24 yaşındaki İranlı oyuncuyu kiralamak istemiş ancak olumsuz yanıt almıştı. Sarı-kırmızılı kulübün ara transfer döneminde de genç forveti kiralamak için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

12 MİLYON EURO'YA ZENİT'E GİTTİ

Rubin Kazan'ın Sardar Azmoun'u 10 milyon Euro'ya Galatasaray'a satmayı kabul ettiği öğrenildi. Bu kez sarı- kırmızılılar anlaşmayı bozdu ve İranlı forvet için çok gördüğü 10 milyon Euro'yu ara transferin son günü peşin olarak Diagne için Kasımpaşa'ya ödedi. Kazan hemen sonra Sardar Azmoun'u 12 milyon Euro'ya Zenit'e sattı. Geçen iki aylık sürede Sardar Azmoun 4 lig maçında 4 gol atıp piyasa değerini korudu. 3 milyon Euro bonusu da bulunan Diagne ise hayal kırıklığı yarattı.

Diagne Kasımpaşa ile ligin ilk yarısında 17 maçta 20 gol-2 asistle oynadı. Galatasaray'la 5 maçta 3 gol, 1 asiste ulaştı.

Sardar Azmoun bu sezon Rubin Kazan (14) ve Zenit'le (4) Rusya Ligi'nde toplam 18 maça çıktı. 8 gol atıp, 4 asist yaptı.

ASLAN 21'İ TAMAMLADI

Bu sezon 5 farklı kulvarda (Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, TFF Süper Kupa, Türkiye Kupası) mücadele eden Galatasaray'da 21 farklı oyuncu tabelayı değiştirdi. Sezonun ilk yarısında gol atan Serdar Aziz, Maicon ve Rodrigues takımdan ayrıldı, Eren Derdiyok ise kadro dışı kaldı. Mevcut kadroda skor değiştiren diğer 17 oyuncu ise şunlar: Linnes, Ömer Bayram, Luyindama, Donk, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Selçuk, Emre Akbaba, Onyekuru, Muğdat, Sinan Gümüş, Atalay Babacan, Yunus Akgün, Diagne, Mitroglou.

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