Sardar Azmoun'a yok, Diagne'ye var
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit'e elenirken, rövanşa iki gol atan Sardar Azmoun damgasını vurmuştu.
Sezon başında Gomis'i Suudi Arabistan'a satan Galatasaray, o dönem Rubin Kazan'da forma giyen 24 yaşındaki İranlı oyuncuyu kiralamak istemiş ancak olumsuz yanıt almıştı. Sarı-kırmızılı kulübün ara transfer döneminde de genç forveti kiralamak için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.
12 MİLYON EURO'YA ZENİT'E GİTTİ
Rubin Kazan'ın Sardar Azmoun'u 10 milyon Euro'ya Galatasaray'a satmayı kabul ettiği öğrenildi. Bu kez sarı- kırmızılılar anlaşmayı bozdu ve İranlı forvet için çok gördüğü 10 milyon Euro'yu ara transferin son günü peşin olarak Diagne için Kasımpaşa'ya ödedi. Kazan hemen sonra Sardar Azmoun'u 12 milyon Euro'ya Zenit'e sattı. Geçen iki aylık sürede Sardar Azmoun 4 lig maçında 4 gol atıp piyasa değerini korudu. 3 milyon Euro bonusu da bulunan Diagne ise hayal kırıklığı yarattı.
Diagne Kasımpaşa ile ligin ilk yarısında 17 maçta 20 gol-2 asistle oynadı. Galatasaray'la 5 maçta 3 gol, 1 asiste ulaştı.
Sardar Azmoun bu sezon Rubin Kazan (14) ve Zenit'le (4) Rusya Ligi'nde toplam 18 maça çıktı. 8 gol atıp, 4 asist yaptı.
ASLAN 21'İ TAMAMLADI
Bu sezon 5 farklı kulvarda (Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, TFF Süper Kupa, Türkiye Kupası) mücadele eden Galatasaray'da 21 farklı oyuncu tabelayı değiştirdi. Sezonun ilk yarısında gol atan Serdar Aziz, Maicon ve Rodrigues takımdan ayrıldı, Eren Derdiyok ise kadro dışı kaldı. Mevcut kadroda skor değiştiren diğer 17 oyuncu ise şunlar: Linnes, Ömer Bayram, Luyindama, Donk, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Selçuk, Emre Akbaba, Onyekuru, Muğdat, Sinan Gümüş, Atalay Babacan, Yunus Akgün, Diagne, Mitroglou.
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