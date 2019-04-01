İşte Galatasaray'ın transfer gözdeleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
FFP kriterleri nedeniyle ayağını yorganına göre uzatmak isteyen G.Saray, bonservis bedeli ödemeden transfer yapma peşinde. Aslan bu nedenle, kulüplerinden ayrılması gündemde olan beş ismi yakın takibe aldı.
2/12
AVRUPA kupalarından men cezası almamak için UEFA’nın finansal fair play (FFP) kriterlerini harfiyen uygulayan ve bonservis kısıtı nedeniyle sezon sonunda bedelsiz oyuncu transferlerine imza atmayı planlayan Galatasaray, bu bağlamda beş futbolcuyu gündemine aldı.
3/12
Devre arasında kadroya dahil olan Christian Luyindama’nın zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle yaz transfer sezonuna eksi 5 milyon euro ile başlayacak olan Galatasaray’da, mayıs ayında sözleşmesi bitecek 5 futbolcunun ismi masada...
4/12
FULHAM ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel’in ismi ilk sırada... Galatasaray’ın Babel için tek şartı aynı, aynı menajerle çalışan Ryan Donk gibi başarı opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme...
5/12
Babel de Galatasaray’a sıcak bakarken Hollandalının Çin ya da Arap ülkelerinden daha cazip teklif almaması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.
6/12
Fatih Öztürk gün sayıyor, Douglas da listede
SARI kırmızılıların ocak ayında transfer görüşmelerine imza attığı ve ‘Bonservis sorununu çözersen hemen imzaları atalım’ dediği Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk, 6 ay rötarlı da olsa imzayı atacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Öztürk’ü Galatasaray bedelsiz olarak 2 yıllık kontrat karşılığında kadrosuna katacak, Fernando Muslera’nın arkası da sağlama alınacak.
7/12
Sivasspor’un, Barcelona’dan kiraladığı Douglas da bedelsiz olması nedeniyle Galatasaray’ın alternatifleri arasında...
8/12
Sivasspor ile oynanan ve 4-2 sona eren maçta Galatasaray’a karşı iki asiste imza atan Douglas’ı, teknik direktör Fatih Terim’in beğendiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın tercihine göre Galatasaray’ın bonservisi elinde olan iki sağ bek Şener ile Douglas’tan birini kadrosuna katması bekleniyor.
9/12
Gökhan Töre
Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan, son açıklamaları nedeniyle yönetimle de arası açılan tecrübeli golcü sezon sonunda kesin olarak siyah beyazlılardan ayrılacak. Terim’in Milli Takım’da şans verdiği 27 yaşındaki futbolcunun, yeniden tecrübeli teknik adamla çalışmak istediği ve G.Saray’a sıcak baktığı öğrenildi.
10/12
Fatih Terim’in Milli Takım’daki iki gözdesi, Gökhan Töre ve Şener Özbayraklı da gelmeye hevesli...
11/12
Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Töre’nin, Milli Takım’da kendisine güvenen, şans veren Terim ile çalışmayı çok istediği öğrenildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şener’i de menajeri sarı kırmızılılara önerirken tecrübeli sağ bek Aslan’a yeşil ışık yaktı.
12/12
Galatasaraylı gençlerden bir örnek davranış daha!
Galatasaray 14 Yaş Altı Futbol Takımı'nın oyuncularından Emirhan Kayar, Medipol Başakşehir'i yendikleri maçta rakibinin yerde olduğunu görünce golü atmadı ve topu taca gönderdi.