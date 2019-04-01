Salah maç sonu patladı!
Liverpool'un Tottenham'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Salah, açıklamalarda bulundu.
Tottenham karşısında son dakika golüyle sahadan 2-1 galip ayrılan Liverpool'da Mohamed Salah maç sonu açıklamalarda bulundu.
Bu sezonki performansı nedeniyle eleştirilere maruz kalan Mısırlı yıldız, "Benimle aynı sayıda gol atmış oyuncular var ve kariyerlerinin en iyi sezonlarını geçiriyorlar; ama bana gelince 'kötü bir sezon geçiriyor' deniyor. Ben Premier Lig'de şampiyonluk kazanmak istiyorum" sözleriyle sitem etti.
Bu sezon 41 maçta forma giyen Salah, 20 gol, 8 asistlik performans gösterdi.
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