Ertuğrul Sağlam dönüyor! Anlaşma...
TFF 2'nci Lig ekibi Yılport Samsunspor'da görevinden istifa eden İrfan Buz'un yerine tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam'ın geçeceği öne sürüldü.
TFF 2’nci Lig ekibi Yılport Samsunspor’da görevinden istifa eden İrfan Buz’un yerine tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam geliyor.
2’nci Lig Beyaz Grup’ta 31 puanlı lider Manisa Futbol Kulübü’nün ardından 25 puanla 2’nci sırada yer alan Yılport Samsunspor, tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam’ı takımın başına getiriyor.
Teknik direktör İrfan Buz’un ayrılışından sonra taraftarın da özellikle takımın başında görmek istediği Sağlam, ligin 11’inci haftasında deplasmanda oynanan Zonguldak Kömürspor maçını da tribünden izledi.
Takımı yakından takip eden tecrübeli teknik adam ile prensipte anlaşıldığı öğrenildi. İstanbul’da yapılacak son görüşmenin ardından Ertuğrul Sağlam’ın resmi imzayı atıp göreve başlaması bekleniyor.
Teknik Direktörlüğe 2004-05 sezonunda, İsmail Uyanık’ın başkan olduğu dönemde Samsunspor’da başlayan Sağlam, 2009-10 sezonunda Bursaspor’u Süper Lig'de şampiyon yapmıştı.
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