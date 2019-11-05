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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.11.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Roma Kulübü'nden Balotelli'ye destek mesajı

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Roma Kulübü'nden Balotelli'ye destek mesajı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulüplerinden Roma, pazar günü oynanan Hellas Verona-Brescia maçında ev sahibi takım taraftarlarının ırkçı tezahüratına maruz kalan Mario Balotelli için destek mesajı paylaştı.

Roma Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Roma, pazar günü maçta ırkçı hakaretlere maruz kalan Mario Balotelli'nin yanındadır. 20 ya da 2000 kişi olması fark etmeksizin, ırkçılık kabul edilemez. Şimdi taraf seçme zamanıdır. Ya ırkçılığa karşı çıkmaya hazır olanların durduğu taraf ya da sevdiğimiz oyunu yok etmek isteyenlerin olduğu taraf." ifadeleri kullanıldı.

Başkent takımının bu paylaşımına, pek çok taraftarı da destek verdi.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın ulaştığı İtalya Futbol Federasyonu kaynakları, Hellas Verona-Brescia maçında 20 kadar taraftarın ırkçı tezahürat yaptığını, kale arkası tribünündeki geri kalan seyircilerin ise Balotelli'yi alkışladığını belirtmişti.

Öte yandan, Verona Belediye Başkanı Federico Sboarina ise statta o gün ırkçılığa dair bir şey olmadığını, Verona'nın mahkum edilmeye çalışıldığını savunmuştu.

İtalyan futbolundaki ırkçılığın son kurbanı Balotelli oldu
İtalyan futbolundaki ırkçılığın son kurbanı Balotelli oldu

Roma Kulübü ırkçılığa karşı çıkıyor

Sarı-kırmızılı camia, bu sezon daha önce taraftarlarının sebep olduğu iki ırkçılık vakası karşısında da net bir duruş sergilemişti.

Roma kulübü, bu sezon daha önce bir taraftarının sosyal medya üzerinden Brezilyalı oyuncusu Juan Jesus'a ırkçı hakarette bulunması üzerine, bu kişinin ömür boyu statlardan men edilmesi için yasal girişimde bulunmuştu.

Başkent ekibi, ligin 8. haftasındaki Sampdoria-Roma maçında taraftarının ev sahibi takımın Brezilyalı oyuncusu Ronaldo Viera'ya yönelik ırkçı tezahüratından ötürü futbolcudan özür dilemişti.

Mario Balotelli'nin geçen sezonki Fransa kariyerinden kesitler izliyoruz...

Roma Kulübünden Balotelliye destek mesajı

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