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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
12.05.2018 - 09:45, Son Güncelleme:

Şampiyonluk için geri sayım! 21'e 1 kaldı...

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Şampiyonluk için geri sayım! 21'e 1 kaldı...

Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonlupa yürüyen Galatasaray, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Golleri 30. saniyede Younes Belhanda ve 12. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti. Galatasaray 72 puana yükselirken konuk takım 40 puanda kaldı. Galatasaray ligde son maçını Göztepe ile oynayacak. Fatih Terim'in ekibi Göztepe deplasmanında en az 1 puan alırsa, rakiplerinin ne yaptığına bakmaksızın şampiyonluğu ilan edecek.

Ayrıntılar gelecek...

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çaldı. Yıldırım'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz üstlendi.

TÜRK TELEKOM STADI'NDA BU SEZONUN SON MAÇI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı müsabaka ile seyircisine bu sezonluk veda edecek. Bu sezon bu statta 16 lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti ve hiç mağlup olmadı. Galatasaray bu maçı da kazanarak sezonu evinde namağlup tamamlayarak son haftaya şampiyonluk için büyük bir avantajla girmek istiyor.

ASLAN ŞAMPİYONLUK AŞKINA

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği takdirde puanını 72'ye yükseltecek ve ligin son haftasındaki Göztepe deplasmanına avantajlı gidecek. Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı kayıpsız geçmeyi başarırsa, Göztepe deplasmanında alacağı bir puan ile şampiyonluğunu ilan edebilecek.

TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 32'nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadıkları mücadelenin ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Terim, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacakları mücadelede Akhisarspor deplasmanında forma giyen Sofiane Feghouli'yi sarı kart cezasından dolayı kullanamazken, Cezayirli oyuncunun yerine Sinan Gümüş'e forma şansı verdi. Deneyimli teknik adam ayrıca Selçuk İnan'ın yerine cezası biten Younes Belhanda, Serdar Aziz'in yerine ise Maicon'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray sahaya; Muslera, Linnes, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Sinan, Belhanda, Rodrigues, Gomis ilk 11'i ile çıktı.

YENİ MALATYASPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, takımının ligin 32'nci haftasında oynadığı Göztepe mücadelesinde sahaya çıkan ilk 11'de değişikliğe gitmedi. Bulut sahaya; Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Okechukwu, Diallo, Aytaç, Eren, Adem, Boutaib ilk 11'ini sürdü.

SARI-KIRMIZILILARDAN ANNELERİNE JEST

Galatasaraylı futbolcular, Malatyaspor maçı öncesinde annelerine sürpriz yaptı. Isınmaya üzerlerinde annelerinin isimlerinin yazılı olduğu tişörtler ile çıkan sarı-kırmızılı futbolcular, anneler gününü kutladılar.

U21'DE KAZANAN GALATASARAY

Türkiye U21 Futbol Ligi'nde Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Çekdar Orhan (3) kaydetti.

SMA HASTASI BURAK, TÜRK TELEKOM STADI'NDA

Gevşek Bebek Sendromu (SMA) hastası Burak Şahin, Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor maçını Türk Telekom Stadı'nda izledi.

Pek çok çocuğun hayatını kaybetmesine sebep olan SMA, çocukluk döneminde kendini göstermeye başlarken, omurilikteki ön boynuz denilen bir bölgedeki hareket siniri hücrelerini etkiliyor ve çocuklar zamanla kaslarını kullanamamaya, yürüyememeye başlıyor.

SMA hastalarının kullanması gereken ancak tek dozu 175 bin Dolar olan ilacı SGK'nın geri ödeme kapsamına almamasına tepki gösteren lise öğrencisi Burak Şahin, Türk Telekom Stadı tribününde pankart açtı ve yetkililere çağrıda bulundu.

 

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