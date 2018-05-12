Latovlevici'nin kıyafeti dikkat çekti
Galatasaray'ın sol beki Iasmi Latovlevici, maç sonunda kıyafetiyle dikkat çekti.
Renkli bir eşofman giyen Rumen futbolcunun ayağına giydiği tüylü terlik de dikkatleri çekti. Maç sonunda taraftarlara imza veren tecrübeli sol bekin eşofmanı ilgi topladı.
Bu sezon gösterdiği performansla taraftarını mutlu etmeyen Lato'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Latovlevici'nin adı Romanya takımlarıyla ve Igor Tudo'un çalıştırdığı Udinese takımıyla anılıyor.
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