Rekorlarla şampiyonluğa...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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GalatasarayYeni Malatyaspor galibiyetiyle şampiyonluk için önemli bir adım daha attı! Sarı-kırmızılılar Göztepe'den en az 1 puan alırsa, rakiplerine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. TT Stadı'ndaki galibiyette ekrana yansımayan anektodlar ve anlar sizlerle...
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ALEX'İ YAKALADI
Yeni Malatyaspor maçında fileleri havalandıran Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis, ligde 28 golle en çok gol atan yabancı futbolcu Alex De Souza’yı yakaladı. Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılılarda bu sezonun yıldızı Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, yine sahneye çıktı. Şampiyonluk yolunda takımına attığı gollerle zirvede yer almasını sağlayan Gomis, kişisel olarak da Süper Lig’de rekora ortak oldu. Yıldız golcü, Malatya karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 28’e çıkardı ve bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcu olan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex De Souza’yı yakalamış oldu.
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Maicon'un karısı Ursula'nın maç öncesi verdiği görüntü epey dikkat çekti. Brezilyalı, eline aldığı dev Galatasaray bayrağını bir amigo gibi savurdu. Bu kareler büyük ilgi gördü.
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SEZONUN EN ERKEN GOLÜ BELHANDA'DAN
Yeni Malatyaspor karşısında 30. saniyede golü atan Galatasaraylı yıldız futbolcu Younes Belhanda, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon en erken atılan golün sahibi oldu. Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşan Galatasaray, maça çok hızlı başladı. Savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendiren Rodrigues, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve uzak direğe doğru gönderdi. Topa hareketlenen Belhanda, altıpas çizgisi üzerinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı 30. saniye filelere gönderdi. Belhanda’nın bu golün Süper Lig’de bu sezon atılmış en erken gol olarak kayıtlara geçti.
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Younes Belhanda'nın eşi Amal, kocasını tribünden seyretti. Maçlarda süreki boy gösteren Amal Belhanda, yıldız oyuncunun 30. saniyedeki golüyle büyük mutluluk yaşadı.
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ANNELERE JEST
Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Galatasaraylı futbolcular ısınmaya annelerinin isimlerinin yazdığı tişörtlerle sahaya çıktı. Spor Toto Süper Lig’de evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek olan Galatasaray’da futbolcular, anneler günü için sürpriz yaptı. Sarı-kırmızılılar, maç öncesinde ısınmaya anneler gününe özel tişörtlerle çıktı. Tişörtlerde her futbolcunun kendi annesinin ismi yazıyordu.
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Selçuk İnan ve Fatih Terim'in maç öncesi konuşması da dikkat çekti. Takımın kaptanı ile İmparator, maç öncesi fikir alışverişinde bulundular.
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63 yaşındaki bir Galatasaray taraftarı da elinde tesbihi ve dualarıyla takımını destekledi. Kocasının Fenerbahçeli olduğunu söyleyen taraftar, eşinden gizli olarak maça geldiğini ifade etti. Tribünlerin ilgi odağı oldu.
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Galatasaray, Yeni Malatyaspor’a karşı aldığı galibiyetle evinde yenilmezliği 19’a yükseltti. Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece Türk Telekom Stadyumu’mdaki yenilmezliğini de sürdürdü. Aslan bu müsabaka ile birlikte, oynadığı 19 karşılaşmada sadece 1 kez berabere kaldı. Galatasaray o beraberliği de Fenerbahçe derbisinde almıştı.