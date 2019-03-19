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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
19.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

"Şampiyon gibi oynayın"

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"Şampiyon gibi oynayın"

Fatih Terim'in ateşli konuşması Aslan'a Bursa'da zaferi getirdi.

Bursa deplasmanında ilk yarıyı 2-1 yenik kapatan G.Saray’da soyunma odasında adeta Terim kasırgası esti. Tecrübeli teknik adam “Çıkın şampiyon gibi oynayın. 22. şampiyonluğun ilk ateşini siz yakın” dedi. Bu sözlerle motive olan futbolcular da maçı 3-2 kazanmasını bildi.

Lider Başakşehir’in 2 puan kaybettiği haftada Bursaspor deplasmanında Galatasaray’ın ilk yarıyı 2-1 geride kapatması, teknik direktör Fatih Terim’in sezonun en sert çıkışlarından birine imza atmasına neden oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda sarı kırmızılıların soyunma odasında devre arasında adeta Terim kasırgası yaşandı. Tecrübeli teknik adam, çok kötü bir futbol sergileyen öğrencilerine “Daha neyi bekliyorsunuz? Son 9 maç! Tüm sezon emek verip harcadığımız hedefe ulaşmak için 9 maç! Ve en önemlisi de şimdi bu 2.yarı! Daha ne zaman reaksiyon vereceğiz? Ben pes etmedim, eden varsa söylesin…” dedi.

‘Lig şimdi yeniden başlıyor’

Oyunculardan adeta ‘çıt’ çıkmazken Terim şöyle devam etti: “Daha önce 1-0’dan, 2-0’dan maç çevirmedik mi? Çevirdik… Çıkın şampiyon gibi oynayın. Şampiyonluğu hak edecek bir oyun ortaya koyun. Savaşın, mücadele edin, burada 22. şampiyonluğun ilk ateşini siz yakın.” Terim ayrıca bloklar arasın kopukluğu gidermek üzere önemli taktiksel değişikliklere gitti. İkinci yarı G.Saray muhteşem bir geri dönüşle maçı 3-2 kazanırken bu kez Terim futbolcularına “Lig şimdi yeni başlıyor. Geçen seneki mücadelenin, azmin, hırsın ve şampiyonluk inadının aynısını istiyorum. Başardık, yine başaracağız” dedi. Öte yandan Terim, milli maç arası nedeniyle futbolcularına 3 gün izin verdi.

Terim, mücadelenin ardından kendisine yöneltilen yabancı sınırı ile ilgili sorulara böyle yanıt vermişti...

"Kuralı bilmiyorlar. 14 yabancı mecburi değil, 14 Türk mecburi!"Spor Toto Süper lig'in 26. haftasında Bursaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, "İlk yarıda kötü oynadık geriye düştük. İkinci yarı iyi oynadık, öne geçtik" dedi. Terim, kendisine yöneltilen yabancı sınırı hakkındaki soruya ise, "Bizim yaptığımızın özü şuydu, yabancı sayısını sınırlayarak, yasaklayarak yerli oyuncuyu artıramazsınız. Her yabancı oyuncudan alınacak rakamla bir havuz oluşturulacak. Yerli oynatanların hepsine bu para geri dönecekti. Oradan eğitime ve altyapıya yatırım yapılacaktı. Sonra bu rakamlar fazla geliyor diye yavaş yavaş eridi. Bundan çok mutlu olanlar da 'yabancı sayısı fazla' gibi şeyler söylüyor. 14 yabancı mecburi değil, 14 Türk mecburi ama 28 Türk ile de oynayabilirsin. Bu, milli takım hocasına da zarar. Ben bunu kabul etmiyorum. Türk Milli Takımı bu sisteme rağmen 2016'ya gitti. 14 yabancı tercih edersen bunun bir bedeli var. Büyük rakamların ödenmemesi adına konuldu. Bazı oyuncularımız çok büyük rakamlara yedek oturuyordu. 'Belki Avrupa'ya giderler' dedim. Avrupa'ya tarihimizin en büyük rakamlarına oyuncu gitti. Benim ilk günden beri duruşum da fikrim de belli. Bu fikrim hiçbir zaman değişmeyecek. Yerli, yabancı diye bir kavram kitabımda yok. TFF nasıl bir karar alırsa buna saygı duyuyorum. Sebebi, bahaneyi kaldıracağız. Avrupa şampiyonu olanların hepsinde yabancı futbolcu sayısı serbest. Hep dünya ve Avrupa şampiyonu onlar oluyor" dedi.
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Şampiyonluk oranları güncellendi Galatasaray...
Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

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Şampiyon gibi oynayın

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