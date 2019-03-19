"Şampiyon gibi oynayın"
Fatih Terim'in ateşli konuşması Aslan'a Bursa'da zaferi getirdi.
Bursa deplasmanında ilk yarıyı 2-1 yenik kapatan G.Saray’da soyunma odasında adeta Terim kasırgası esti. Tecrübeli teknik adam “Çıkın şampiyon gibi oynayın. 22. şampiyonluğun ilk ateşini siz yakın” dedi. Bu sözlerle motive olan futbolcular da maçı 3-2 kazanmasını bildi.
Lider Başakşehir’in 2 puan kaybettiği haftada Bursaspor deplasmanında Galatasaray’ın ilk yarıyı 2-1 geride kapatması, teknik direktör Fatih Terim’in sezonun en sert çıkışlarından birine imza atmasına neden oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda sarı kırmızılıların soyunma odasında devre arasında adeta Terim kasırgası yaşandı. Tecrübeli teknik adam, çok kötü bir futbol sergileyen öğrencilerine “Daha neyi bekliyorsunuz? Son 9 maç! Tüm sezon emek verip harcadığımız hedefe ulaşmak için 9 maç! Ve en önemlisi de şimdi bu 2.yarı! Daha ne zaman reaksiyon vereceğiz? Ben pes etmedim, eden varsa söylesin…” dedi.
‘Lig şimdi yeniden başlıyor’
Oyunculardan adeta ‘çıt’ çıkmazken Terim şöyle devam etti: “Daha önce 1-0’dan, 2-0’dan maç çevirmedik mi? Çevirdik… Çıkın şampiyon gibi oynayın. Şampiyonluğu hak edecek bir oyun ortaya koyun. Savaşın, mücadele edin, burada 22. şampiyonluğun ilk ateşini siz yakın.” Terim ayrıca bloklar arasın kopukluğu gidermek üzere önemli taktiksel değişikliklere gitti. İkinci yarı G.Saray muhteşem bir geri dönüşle maçı 3-2 kazanırken bu kez Terim futbolcularına “Lig şimdi yeni başlıyor. Geçen seneki mücadelenin, azmin, hırsın ve şampiyonluk inadının aynısını istiyorum. Başardık, yine başaracağız” dedi. Öte yandan Terim, milli maç arası nedeniyle futbolcularına 3 gün izin verdi.
Terim, mücadelenin ardından kendisine yöneltilen yabancı sınırı ile ilgili sorulara böyle yanıt vermişti...
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