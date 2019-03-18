Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriŞampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...
GeriFutbol Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
18.03.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

İddaa risk yönetimi, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi. Bu oranlara göre şampiyonluğun ağır favorisi 1.10 oranla Medipol Başakşehir gösterildi. Başakşehir'in puan kaybının ardından Galatasaray'ın şampiyonluk oranını 4.50'dan 3.60'a düşürüldü.

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında yavaş yavaş sona gelinirken, Başakşehir'in Kayseri'de puan kaydedip Galatasaray'ın da Bursa'da kazanmasıyla sarı kırmızılılar puan farkını 6'ya indirdi.

İdddaa risk yönetimi de güncellenen şampiyonluk oranlarını yayınladıi. Yeni rakamlara göre Medipol Başakşehir, 1.10 oranla yarışta ağır favori gösterilirken Galatasaray ise 3.60'lık oranla şampiyonluğun ikinci adayı olarak gösterildi.

Beşiktaş ise yarışta 60.00 oranla iki takımın da bir hayli gerisinde kaldı.

Geçtiğimiz hafta nasıldı?

Geçtiğimiz hafta yayınlanan şampiyonluk oranlarında Medipol Başakşehir 1.05'lik oranla favori gösterilirken, ikinci Galatasaray'ın oranı ise 4.20'ydi. Beşiktaş 50.00'lik oranla iki takımın arkasında üçüncü sırada yer almıştı.

Medipol Başakşehir'in Kayseri'de 2 puan bıraktığı, Galatasaray'ın da Bursa'da 2-0'dan 3-2'ye çevirdiği ve harika bir geri dönüşe imza atıp kazandığı maç, iddaa oranlarına da yansıdı.

Başakşehir'in 1.05'lik oranı 1.10'a yükselirken, Galatasaray'ın puan farkını 6'ya indirmesi de şampiyonluk oranının 3.60'a düşmesine neden oldu.

Fatih Terim, yabancı sınırı hakkında açıklamalarda bulundu...

"Kuralı bilmiyorlar. 14 yabancı mecburi değil, 14 Türk mecburi!"Spor Toto Süper lig'in 26. haftasında Bursaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, "İlk yarıda kötü oynadık geriye düştük. İkinci yarı iyi oynadık, öne geçtik" dedi. Terim, kendisine yöneltilen yabancı sınırı hakkındaki soruya ise, "Bizim yaptığımızın özü şuydu, yabancı sayısını sınırlayarak, yasaklayarak yerli oyuncuyu artıramazsınız. Her yabancı oyuncudan alınacak rakamla bir havuz oluşturulacak. Yerli oynatanların hepsine bu para geri dönecekti. Oradan eğitime ve altyapıya yatırım yapılacaktı. Sonra bu rakamlar fazla geliyor diye yavaş yavaş eridi. Bundan çok mutlu olanlar da 'yabancı sayısı fazla' gibi şeyler söylüyor. 14 yabancı mecburi değil, 14 Türk mecburi ama 28 Türk ile de oynayabilirsin. Bu, milli takım hocasına da zarar. Ben bunu kabul etmiyorum. Türk Milli Takımı bu sisteme rağmen 2016'ya gitti. 14 yabancı tercih edersen bunun bir bedeli var. Büyük rakamların ödenmemesi adına konuldu. Bazı oyuncularımız çok büyük rakamlara yedek oturuyordu. 'Belki Avrupa'ya giderler' dedim. Avrupa'ya tarihimizin en büyük rakamlarına oyuncu gitti. Benim ilk günden beri duruşum da fikrim de belli. Bu fikrim hiçbir zaman değişmeyecek. Yerli, yabancı diye bir kavram kitabımda yok. TFF nasıl bir karar alırsa buna saygı duyuyorum. Sebebi, bahaneyi kaldıracağız. Avrupa şampiyonu olanların hepsinde yabancı futbolcu sayısı serbest. Hep dünya ve Avrupa şampiyonu onlar oluyor" dedi.
daha fazla video için
MHKdan Bursaspor - Galatasaray maçı için açıklama
MHK'dan Bursaspor - Galatasaray maçı için açıklama!
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray...

MHK'dan Bursaspor - Galatasaray maçı için açıklama!

Mehmet Zeki Çelik hakkında bomba transfer iddiası!

Şampiyon voleybolculardan Ali Koç'a ziyaret