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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Ryan Babel'den kızdıran istek!

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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak hakkı kazanan Galatasaray'ın ilk bombası Ryan Babel olmuştu. Taraftarlar Babel'in resmi imza atmasını beklerken, Hollandalı yıldızdan Fatih Terim'i çıldırtan istekler geldi.

Galatasaray'la her konuda anlaşan Ryan Babel imza için gün sayıyor. Ryan Babel, Galatasaray'a transfer olmasının heyecanını sosyal medyada da sık sık 'Aslan' paylaşımlarıyla dile getiriyor.

Sarı kırmızılılarla başlayacağı yeni dönemi adeta bir meydan okuma gibi kabul edip, halen daha güçlü durduğunu anlatmaya çalışan Babel, fotoğraf ve video paylaşımlarıyla taraftarlara da mesaj yolluyordu.

Ancak Babel'in henüz resmi imzayı atmadan yönetimden talep ettiği istekler Fatih Terim'i çıldırttı. Sosyal medyaya düşkünlüğüyle bilinen Babel, yönetimden bu konuda izin istedi.

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Fatih Terimi çıldırtan fotoğraf Yusuf Erdoğan...
Fatih Terim'i çıldırtan fotoğraf! Yusuf Erdoğan...

Hollandalı yıldızın istekleri tecrübeli hocaya iletildi. Fatih Terim, ise bu istekleri 'saçmalık' olarak yorumladı.

Youtube hesabından yayınladğı maç ve antrenman görüntüleri nedneiyle Beşiktaş yönetimi ve taraftarlarıyla arası bozulan Babel, şimdiden Galatasaray'ı da karıştırdı.

Babel yönetimden, antrenmanlarda instagram hesabından canlı yayın açılmasını ve takım yemeklerinden görüntüleri canlı olarak hesabından paylaşabilmeyi istedi. Ancak Terim, bu talepleri kesin bir dille reddetti.

Ryan Babelden kızdıran istek

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Ryan Babelden kızdıran istek

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