Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fatih Terim'i çıldırtan fotoğraf! Yusuf Erdoğan...
Adı transfer döneminde Galatasaray ile anılan Bursasporlu Yusuf Erdoğan'ın sarı-kırmızı formalı fotoğrafı sosyal medyayı sallamıştı. Paylaşım Florya'da ortalığı karıştırdı.
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Transfer döneminde adı Galatasaray ile sık sık anılan Yusuf Erdoğan'dan olay fotoğraf geldi.
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Bursaspor ile 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunu sarı-kırmızılı formayla çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada büyük yankı topladı. Birçok sporsever, bu fotoğraf sonrası Galatasaray ile transferin bittiği yorumlarını yaptı.
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Bursaspor Kulübü'ne alacaklarından ötürü ihtarname çeken Yusuf Erdoğan, ödeme yapılmamasıyla birlikte serbest kaldı. Genç futbolcunun ismi Galatasaray ile anılıyordu.
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2 sezon önce 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'dan transfer edilen Yusuf Erdoğan, yeşil beyazlı kulüp ile vedalaşmaya hazırlanıyor.
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Bursaspor Kulübü'nde daha önceden birikmiş 2.4 milyon liralık alacağı bulunan genç futbolcu, buna yönelik ihtarname çekerken; ödemenin yapılmamasıyla birlikte serbest kaldı. Şu an vatani görevini yapan ve bu hafta tezkere alacak olan genç futbolcunun dönüşte Galatasaray'a imza atması bekleniyor.
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FATİH TERİM'İ ÇILDIRTTI
Öte yandan Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Yusuf Erdoğan'ın formalı fotoğraf paylaşması Florya'da tepki çekti.
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A Spor'un haberine göre; Yusuf Erdoğan'ın bu hareketi Fatih Terim'i çok kızdırdı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de transfer listesinde yer aldığı öne sürülen genç oyuncu için, sarı kırmızılı ekip bonservis ödemeye yanaşmamıştı.
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Aynı zamanda Avrupa'dan da Rapid Wien'in ilgisi bulunan genç oyuncunun, kararını ise sarı kırmızılı ekipten yana kullanacağı öğrenildi.
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Bursaspor'da 57 maça çıkan Yusuf Erdoğan, 4 gol atıp 7 de asist kaydetti. Yeşil beyazlı kulüpteki ilk zamanlarında performansıyla tepki çeken genç futbolcu, daha sonrasındaki grafiğiyle birlikte ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olmuştu.