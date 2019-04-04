Roman Neustadter: 'Hoca şaka yapıyor sandım'
Fenerbahçe'nin Rus savunma oyuncusu Roman Neustadter, Alman basınına verdiği röportajda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustadter, Alman Kicker gazetesine röportaj verirken eski takımı Schalke 04'ten ayrılık süreci hakkında itiraflarda bulunurken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman yönetiminde 2. olunan 2017-18 sezonundan da bahseden Roman, ilginç ifadelerde bulundu.
Schalke'den ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Neustadter, Alman ekibinin eski sportif direktörü Christian Heidel'i suçladı.
''PLANLARIMIZ ARASINDA SEN YOKSUN DİYEBİLİRDİ''
Heidel yüzünden Schalke'den ayrıldığını belirten Rus futbolcu, şöyle konuştu;
''Benimle konuşma sözü verdi. Ardından uzun bir süre cevap vermedi. Zaten o zaman Avrupa Şampiyonası vardı ve ben de ona odaklanmak zorundaydım. 18 yaşında değilim, kendimi kanıtlama zorunda değilim. Beni arayıp 'Tamam bu kadar, planlarımız arasında sen yoksun' diyebilirdi. İnsanlar birbirlerine açık ve dürüst olmalılar.''
"BEN PIRLO DEĞİLİM, GATTUSO DA DEĞİLİM AMA..."
Eleştirilmesine rağmen her hocanın kendisine görev verdiğini hatırlatan Neustadter, "Her oyuncunun kendisine göre bir stili vardır. En yetenekli oyuncu olmadığımı ben de biliyorum. Bir Gattuso veya Pirlo değilim. Ama elimden gelenin en iyisini yapıp takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Son 4 senede hangi teknik direktörle çalıştıysam hepsi de beni oynattı. Demek ki kötü değilim. Eğer günün birinde benden daha iyi bir oyuncu çıkarsa seve seve yedek kulübesine gider ve 'Tamam oğlum, sen oynamayı hak ettin.' derim. Sonuçta profesyonel bir iş yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
''FENERBAHÇE'DE HER MAÇA ÇIKTIM, ŞAKA SANDIM''
Dünya Kupası'nda Rusya Milli Takımı'na çağrılmaması hakkında da konuşan 31 yaşındaki futbolcu; ''Stanislav Cherchesov, çağrılmam için kulübünde oynamalısın demişti.
Fenerbahçe ile sezonu 2. bitirdik ve her maçta oynadım. Bunu hocaya söylediğimde yeterli değil dedi. Şaka yapıyor sandım. Gerçekten kararını anlamadım.'' ifadelerini kullandı.
2016'da Schalke'den ayrılan Roman Neustadter, bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon Fenerbahçe ile toplam 30 maça çıkan ve 2 gol kaydeden 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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