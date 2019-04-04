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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
04.04.2019 - 08:28, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin 'Fener Ol' kampanyası bu akşam başlıyor

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Fenerbahçe'nin 'Fener Ol' kampanyası bu akşam başlıyor

Ali Koç’un, kulübün kurtuluş mücadelesi olarak gördüğü ‘Fener Ol’ kampanyasında tarihi gün geldi çattı. Başkan Koç, bugün 19.07’de FB TV’ye çıkacak, tarihi kampanyayı resmen başlatacak. Hedef, geniş bir katılım sağlayıp 31 Mayıs’a kadar en az 380 milyon TL toplamak.

620 milyon Euro’luk (3 milyar 900 milyon TL), Finansal Fair-Play kıskacı... Ekonomik anlamda tarihinin en zorlu dönemini yaşayan Fenerbahçe’de Ali Koç, bu sıkıntıları aşmak için düğmeye basıyor. Başkanın, kulübün kurtuluş mücadelesi olarak gördüğü, uzun süredir hazırlıklarını yaptığı ‘Fener Ol’ kampanyasında tarihi gün geldi. Kulübe bağış yapılarak ilk etapta FFP şartlarını karşılama, orta vadede ise yönetimin özellikle transfer çalışmalarında maddi anlamda elini rahatlatmak planlamaları yapılan ‘Fener Ol’ kampanyası bugün resmen başlıyor.

Belki de son şans

Başkan Ali Koç, saat 19.07’de FB TV ekranlarında olacak. Başkan, kampanyaya nasıl katılım sağlanacağı, nelerin hedeflendiği ve niçin bu kadar önemli olduğuyla ilgili detayları taraftarla paylaşacak. İlk katılımcı olarak da kendisinin bağışta bulunması bekleniyor. Fenerbahçe için ‘Fener Ol’ kampanyası, ekonomik dar boğazdan çıkmak adına artık son şans olarak görülüyor.

Katılımcı sayısı önemli

Yapılacak bağışlar özellikle UEFA’dan, Finansay Fair-Play anlaşmasının şartları yerine getirilmediği için Avrupa Kupaları’na katılım ya da daha da ağırı, transfer yasağı gelmemesi için hayati öneme sahip. Bunun gerçekleşmemesi için ilk etapta 31 Mayıs tarihine kadar en az 60 milyon Euro, yani 380 milyon TL toplanması şart. Ancak UEFA’nın ‘Fener Ol’u kabul etmesi için en az bağış miktarı kadar, kampanyaya katılacak kişi sayısı da önemli. Ali Koç da bugün, bu konunun üzerinde duracak.

Eşi benzeri yok

■ Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyacak.

■ 37 ilde 100’e yakın gönüllü ve profesyonel kişi destek verecek.

■ En az 20 TL bağış kabul edilecek. 1 TL olması için çalışılıyor.

■ Kampanya için 1 milyar TL ve 1 yıl süreyle izin alındı.

■ Bağışçılara kampanyayla ilgili bir anı olması sağlanacak.

■ Kampanyaya ‘bağış, ‘reklam’ ve ‘sponsor’ şeklinde katılım olacak.

■ Hem gerçek kişiler hem de kurumlar bağış yapabilecek.

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Fenerbahçenin Fener Ol kampanyası bu akşam başlıyor

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