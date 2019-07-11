Rodrigues'ten olay paylaşım! Fenerbahçe... | Son dakika haberleri...
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues'te flaş bir gelişme yaşandı.
Yıldız futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.
28 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafını paylaşarak Türkçe bir not bıraktı.
Rodrigues Türkçe olarak, 'hayat sürprizlerle dolu' yazdı. Bu paylaşım futbolseverler tarafından G.Saray'ın eski yıldızının Fenerbahçe'ye gideceği şeklinde yorumlandı. Sarı-Lacivertli kulübün Rodrigues'i 2 yıllık kiralayacağı iddia ediliyor.
İşte o paylaşım
Life’s full of surprises / hayat sürprizlerle dolu. ⚡️ pic.twitter.com/IKHxltDiXd— Garry Rodrigues (@7GRodrigues) 11 Temmuz 2019
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