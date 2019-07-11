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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Dış Haberler / Cengiz İzmitli
11 Temmuz 2019 - 14:58,

Son Dakika: Fenerbahçe'nin Rodrigues transferini açıkladılar!

Galatasaray'da 2 yıl forma giyen Rodrigues, Süper Lig'de 61 maçta 13 gol, 14 asistlik performansla önemli bir iz bırakmıştı.

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Yıldız futbolcu daha sonra da 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Al İttihad'a transfer olmuştu.

2BEKLENEN HAMLE

BEKLENEN HAMLE

Bu sezon transferin hızlı takımı Fenerbahçe ise ezeli rakipteki performansıyla parlayan Rodrigues için resmi hamleyi yaptı.

3SON DAKİKA GELİŞMESİ

SON DAKİKA GELİŞMESİ

Hollanda basınından Rodrigues'le ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte o detay...

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Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferini bitirmek üzere...

5TRANSFERİ DUYURDULAR

TRANSFERİ DUYURDULAR

Hollanda'dan Voetbal International, Rodrigues'in Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için yolda olduğunu ve önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek kendini 2 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayacak "kiralık" anlaşmaya imza atacağını yazdı.

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Hollanda basını bu durumu "çekici" bulduğunu şu sözlerle dile getirdi...

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"6 ay önce Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray ile sözleşme altındaydı. Al Ittihad'ın Teknik Direktörü Jose Luis Sierra, Rodrigues'i değil kendi taktiklerine uyan oyuncuları takımda görmek istediğini yönetime bildirdi ve transfere onay verildi."

8G.SARAY ADIM ATMAYINCA...

G.SARAY ADIM ATMAYINCA...

"Herkes Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakıyordu ama sarı-kırmızılı takım bu konuda bir adım atmayınca devreye Fenerbahçe girdi ve işi bitirdi."

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Fenerbahçe, Garry Rodrigues’le her konuda anlaşma sağlarken iş kulüplerin anlaşmasına kalmıştı.

10ÖDENECEK RAKAM

ÖDENECEK RAKAM

Yıldız futbolcuyu 2 yıllığına kiralayacak olan sarı lacivertliler, satın alma durumunda ise 7.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

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Başarılı oyuncuya ise yıllık 2.5 milyon euro verilecek.

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Fenerbahçe Kulübü’nün Rodrigues transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve yıldız oyuncunun, Sarı lacivertli takımın Topuk Yaylası’nda yaptığı yeni sezon kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.

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