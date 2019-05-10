Rizespor'dan Vedat Muriqi açıklaması! Fenerbahçe...
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda açıklamalarda bulundu.
Transfer konusunda açık kapı bırakan Karadeniz temsilcisinin başkanı, TRT Spor'a yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilerle orta yolu bulabileceklerini dile getirdi.
Hasan Kartal, "Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için bize teklif gelmedi. Eğer Vedat bizim yavrumuz, evladımız. Eğer Fenerbahçe de Vedat da isterse orta yolu buluruz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle dikkat çekit. Kosovalı futbolcu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 31 maçta 14 kez fileleri sarsmayı başardı.
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