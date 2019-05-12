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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ajansspor
12.05.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Rizespor'dan son dakika açıklaması: "Maç tekrarı için başvuracağız"

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Rizespor'dan son dakika açıklaması: "Maç tekrarı için başvuracağız"

Çaykur Rizespor’dan Galatasaray maçı sonrasında gündemi sarsacak son dakika açıklaması geldi.

Galatasaraylı Diagne’nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğunu iddia edilirken Çaykur Rizespor kulübünden gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü!

‘Maçın tekrar oynanması için TFF’ye başvuruda bulunacağız’

Ligin ikinci yarısının flaş ekibi Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'a uzatma dakikalarında yediği 2 golle 3-2 mağlup oldu. Hakem Serkan Çınar'ın çaldığı ikinci penaltı tartışma konusu olurken Rizespor cephesi de maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Galatasaraylı Diagne’nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğunu belirten Rizespor Basın Sözcüsü ve Asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır, maçın tekrar oynanması için TFF’ye başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Yanaldan imalı sözler Futbol için kapkara bir gece
Yanal'dan imalı sözler! "Futbol için kapkara bir gece"

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Rizespor Basın Sözcüsü ve Asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır, “Bütün Türkiye, son 5 haftada Rizespor'un güzel oyundan ziyade hakemleri konuştu. Türk futbolunda yıllardır aynı şeyler konuşuluyor. Dün Rizespor, Galatasaray'a mağlup olabilirdi. Dün akşam çok farklı şeyler oldu. Maçın sonunda da bir sinir harbi meydana geldi. Futbolumuzun kalkınması için adalet lazım. Dünkü yaşanan olaylar Türk futbolu için kara bir günün özetidir. Bizi Süper Lig'de kimin şampiyon olacağı ilgilendirmiyor. Bizim hayalimiz küme düşme korkusu yaşadığımız sezonda ligi 5. sırada tamamlamaktı. Bu hayalimizi son 5 haftada hakem hatalarıyla ne yazık ki yıktılar” ifadelerini kullandı ve ekledi:

‘Serkan Çınar’ı hakemlikten men etmenin ne faydası var?’

“Bir hafta boyunca Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının teşkivi konuşuldu. İnsanları satın almak bu kadar ucuz mu? İnsanların gururu yok mu? İnsanlara iftira atmak bu kadar kolay mı? Bu iftiraları atanlar dünkü futbolcumuzdan sonra ne konuşacak? Serkan Çınar'ı hakemlikten men etmenin kime faydası var? Biz her hafta bir hakemin düdük asmasını istemiyoruz. Biz sistemin doğru işlemesi gerektiğini savunuyoruz. Türk futbolunda sistem doğru işlemeli”

“Diagne’nin kullandığı ilk penaltıda kural hatası olduğu spor kamuoyunda iddia edildi. Bu konuyla ilgili avukatlarımız gerekli incelemeleri başlattı. TFF’ye maçın tekrar oynanması için başvuruda bulunacağız”

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, maçın ardından hakem yönetimine böyle tepki göstermişti...

"Türk milletinin yüzüne nasıl bakacaklar?"Süper Lig'de sahasında Galatasaray'a 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'un Kulüp başkanı Hasan Kartal, maçın hakemleriyle ilgili çok sert ifadeler kullandı.
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Rizespordan son dakika açıklaması: Maç tekrarı için başvuracağız

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