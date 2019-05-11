Yanal'dan imalı sözler! "Futbol için kapkara bir gece"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Akhisarspor maçının ardından imalı açıklamalar yaptı.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Yanal, "İki başlıkta konuşacağım. Biri bizim maç, biri bugün oynanan diğer maç. Bizim maçta 2-0 öne geçti, arkasından gelen penaltıyı atsak rahatlayacağız, oyunu forse etmeye başlayacağız ama olmadı. Kolay değil, biz buralarda oynamaya alışık değiliz. Kabus gibi bir sezon oldu. Bizi oyun olarak tatmin etmeyen bir süre oldu ama bunu bitirdik, artık önümüzdeki sezonu planlayacağız. Birçok oyuncumuz da bu bölgelerde oynamaya alışık değil. Bizim için bugün önemli olan sonucu almaktı, sonucu aldık." ifadelerini kullandı.
"Futbol için kapkara bir gece"
Ayağı kırılan Emre Akbaba'ya geçmiş olsun dileklerini sunan Yanal, tartışmalı Galatasaray - Rizespor maçı için de imalı sözler söyledi. Yanal, "Sevgili Emre Akbaba'ya çok geçmiş olsun. Futbol için hoş olmayan, çok elim bir kaza. Futbol için bence bugün kapkara bir gece, Türk futboluna da geçmiş olsun!" dedi.
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