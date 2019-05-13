Rize maçın tekrarını isteyecek! Başvuru...
G.Saray’a verilen ilk penaltıda kural hatası yapıldığını iddia eden Çaykur Rizespor yönetimi, bugün TFF’ye dilekçe verecek
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, dün Ankara’da basın toplantısı düzenleyerek, Galatasaray maçı sonrası söylediği sert sözlere açıklık getirdi.
Rakip lehine verilen ilk penaltıda kural hatası olup olmadığını incelediklerini ifade eden Kartal, “Eğer gerçekten bir kural hatası var ise yönetim kurulunda görüşür ve Rizespor’un hakkını korumak için bir müracaatta bulunuruz diye düşünüyorum” dedi.
Yeşil mavili kulübün bugün TFF’ye başvurarak, ‘kural hatası var’ iddiasıyla maçın tekrarını isteyeceği ifade edildi.
Kartal, maç sonrası kızgınlıkla çok sert konuştuğunu belirterek, “İçinde bulunduğum şartlar öyle gerektiriyordu.
Galatasaray camiası bu açıklamalarımızdan rahatsız olmasın çünkü bizim onlarla hiçbir problemimiz yok. Türkiye’deki yorumcuların yüzde 90’ı bu maçın katliam olduğunu söylüyor” diye konuştu.
KURAL NE DiYOR?
IFAB KURAL 12: Direkt ve endirekt serbest vuruşlar ve penaltı vuruşları yalnızca top oyundayken yapılan ihlal ve kusurlar için verilebilir.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
ÇAYKUR Rizespor Kulübü ‘kural hatası’ iddiasıyla TFF’ye başvurursa, konu önce MHK tarafından görüşülür. MHK ‘kural hatası var’ şeklinde görüş bildirirse, TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak maçın tekrar oynanıp oynanmayacağını karar verir.
SİLAH SÖZÜ ESPRİYDİ
HASAN Kartal, “Silahımı getirin, bu hakemi vuracağım” sözüyle ilgili olarak, “O, espriyle yapılan bir söylem. ‘Bu insanlar beni katil eder’ söylemi bizim dilimizde vardır. Silahla bizim ne işimiz var! Onun üzerine gitmenin bir anlamı yok” dedi.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, dün düzenlediği basın toplantısında bu açıklamaları yapmıştı...
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