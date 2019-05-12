4 hatayla bittiler
Hakem Serkan Çınar ve VAR hakemi Alper Ulusoy'a artık maç yok.
Maçın hakemi Serkan Çınar ile VAR hakemi Alper Ulusoy, yaptıkları kritik hatalar nedeniyle cezalandırılacak. Kalan haftalarda görev alamayacak iki hakem yeni sezon için de düşünülmüyor.
DÜN sosyal medyada en çok konuşulan olay haline gelen Rizespor-Galatasaray maçındaki pozisyonlar, lig yarışı kadar iki hakemin kariyerlerini de doğrudan etkileyecek. Maçın hakemi Serkan Çınar ve VAR hakemi olarak görev yapan Alper Ulusoy, karşılaşmadaki yönetimleri nedeniyle cezalandırılıyor. MHK kaynakları ve hakem camiasından edindiğimiz bilgilere göre, Çınar ile Ulusoy’a sezon sonuna kadar kesinlikle görev verilmeyecek. İki ismin önümüzdeki sezon hakemliğe devam etmesinin de hayli zor olduğu belirtildi.
‘Samudio’nun hareketinde kasıt yok, kaza var’
HAKEM yorumcuları, eski hakemler ve spor camiasında ağırlıklı olarak eleştirilen hakemlerin durumu dün akşam MHK’nin de gündemindeydi. MHK üyelerinin kendi aralarında sıcağı sıcağına yaptıkları değerlendirmeler sonucu, Çınar ve onu yanlış yönlendirdiği belirtilen VAR hakemi Ulusoy şu pozisyonlarda hatalı bulunduğu için cezalandırılacak: - Emre Akbaba’nın sakatlandığı pozisyonda Samudio’ya gösterdiği kırmızı kart. (Bu pozisyonda Samudio’nun yaralama kastıyla hareket etmediği, şut atarken ayağı boşa gittiği için Emre’ye vurduğu görüşü dile getiriliyor). - G.Saray’a verdiği 2. penaltı. (Yine MHK’da ağırlık kazanan görüşe göre, Awaziem’in Onyekuru’nun ayağına bir teması yok, en azından pozisyonunu bozacak bir müdahalesi yok).
‘Faul yapıldığında top oyuna girmemişti’
G.SARAY’ın ilk penaltısında top oyuna girmemişti. (Penaltı verilmesine yol açan müdahalenin, kornerden gelen top daha oyuna girmeden gerçekleştiği görüşü hakim.) - Galatasaray’ın ilk penaltısı atılırken çok sayıda futbolcunun ceza sahasına girmesi. (Bu konuda VAR’ın müdahale etmesi söz konusu olmasa da, Serkan Çınar’ın penaltıyı tekrar ettirmesi gerektiği belirtiliyor).
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