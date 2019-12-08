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Futbol
DHA
08.12.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

Quaresma'ya jest! Tribüne çağırıldı

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Quaresma'ya jest! Tribüne çağırıldı

Sezon başında olaylı bir şekilde Beşiktaş’tan ayrılarak Kasımpaşa’ya transfer olan Ricardo Quaresma, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından tribüne çağırıldı.

Siyah beyazlı taraftarlar kendi futbolcularını tek tek tribünlere davet ederken, son davet Portekizli oyuncuya geldi. Ricardo Quaresma da tribünlerden gelen daveti kırmadı ve orta alana kadar gelerek alkışlarla karşılık verdi.

PORTEKİZLİ TÜRKİYE'DE İLK KEZ BEŞİKTAŞ'A RAKİP

Beşiktaş'tan ayrılarak sezon başında Kasımpaşa'nın yolunu tutan Ricardo Quaresma, bu müsabaka ile birlikte ilk kez Türkiye'de Beşiktaş'a rakip oldu.

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