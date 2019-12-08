Atiba Hutchinson: Şampiyon olabileceğimize inanıyoruz

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Bu galibiyetin çok önemli olduğunu dile getiren Atiba, "Bu akşam bizim için çok önemliydi. Kazanmak için geldik ve neyse ki 3 puanı aldık. Kasımpaşa'yı skor olarak yakalamak için büyük efor harcadık. Aldığımız skor çok değerli. Ancak kırılgan bir görüntü sergiledik. Oyunun son bölümünde sihirli bir an oldu" şeklinde konuştu.

Atiba Hutchinson son gol hakkında ise "Lens topu getirdi ve Umut golü attı. Bazen iyi oynamazsınız ama sonucu alırsınız. Bunu analiz edeceğiz ve ders çıkaracağız." şeklinde yorum yaptı.

Kanadalı futbolcu son olarak "Şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Ligin başında zorluklar yaşadık ama özgüvenimizi kazandık. 'Şampiyonluk neler gerektirir?' sorusunun yanıtını kulüp olarak biliyoruz. Ancak düzeltmemiz gereken şeyler var. İnanç ve özgüven olarak çok yukarıdayız" dedi.