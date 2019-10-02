Philippe Clement: ''2'de 2 yapabilirdik!''
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge'un teknik direktörü Philippe Clement, 2-2 berabere biten Real Madrid maçını değerlendirdi.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan ve İspanya'da Real Madrid ile 2-2 berabere kalarak dikkatleri üzerine çeken Club Brugge'da teknik direktör Philippe Clement, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Real Madrid karşısında 2-0 öne geçip maçı 2-2 bitiren Belçika ekibinin teknik direktörü, ''Belçika kulüpleri uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde böyle mücadele etmiyorlar. Çok iyi bir plan kurduk ve o plan işledi.'' diye konuştu.
''HEM G.SARAY'I HEM REAL'İ YENEBİLİRDİK''
Tecrübeli teknik adam, ''2 maçın ardından 4 puan yapabilirdik, hatta 6 puanımız bile olabilirdi. 0-0 biten Galatasaray maçını da kazanabilirdik. Real'e karşı az kalsın 3-0 yapıyorduk. Eğer kırmızı kart görmeseydik bu maçı da kazanabilirdik.'' dedi.
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