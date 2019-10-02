Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası transfer bombası!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası transfer bombası!
Ligin 6. haftasına damga vuran Galatasaray-Fenerbahçe maçında gol sesi çıkmamış ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrılmıştı. İki takımda da öne çıkan isimler oldu ancak iki isim için tutulan rapor sonrası karar verildi. O kararın iki yıldız futbolcunun transfer kararı olduğu ortaya çıktı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.
2
Bu mücadele öncesi birçok ekibin gözlemcisi maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'nda hazır bulundu.
3
Gözlemcilerin dikkatini özellikle Luyindama ve Vedat Muriç'in çektiği gözlendi.
4
Nihayetinde tutulan raporlar başta Muriç olmak üzere Luyindama'yı da ilgilendiriyordu.
5
Nitekim beklenen oldu... Derbide iyi görüntü sergileyen iki isim için İngiliz ekibi harekete geçiyor.
6
Transfer planlaması İngiliz basını tarafından duyurulurken iki oyuncu için transfer tarihi de açıklandı.
7
İşte hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi ilgilendiren son dakika transfer haberinin ayrıntıları...
8
Galatasaray, daha önce kiralık olarak kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın bonservisini sezon başında 5 milyon euro karşılığı aldığını açıklarken, bu oyuncuya hemen bir alıcı çıktığı öğrenildi.
9
Demokratik Kongolu oyuncuyu uzun süredir takip eden İngiliz ekibi West Ham United, teknik direktörü Pellegrini'nin isteği ile Muriç için de hamle yapıyor.
10
Fenerbahçe'nin başarılı golcü oyuncusu için Comolli ile temas kurduğu öğrenilen West Ham kurmayları iki transferi de devre arasında bitirmek istiyor.