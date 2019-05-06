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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
06.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

"Oyunda kal Harun"

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"Oyunda kal Harun"

Fenerbahçe'nin hocası ve futbolcular, Harun Tekin'e en zor anlarında destek oldu.

F.Bahçe kalecisi, yediği hatalı gol sonrası göz göze geldiği hocasının ne dediğini anlattı.

Kasımpaşa maçında kariyerinin en şanssız anlarından birini yaşayan Harun Tekin, “O hata sonrası kulübeye döndüm ve Ersun Hocam ile göz göze geldik. Beni, ‘Oyunda kal’ diye motive etti” dedi.

F.BAHÇE kalecisi Harun Tekin, kariyerinin en şanssız gollerinden birini Kasımpaşa maçının 13. dakikasında yedi. Neustadter’in geri pasında topu ayağının altından kaçıran 29 yaşındaki file bekçisi, takımının 1-0 geri düşmesini engelleyemedi. Harun, o anda dönüp yedek kulübesine baktığını ve teknik direktör Ersun Yanal’la göz göze geldiğini belirterek, “Maça çok iyi başlamıştık. O hata sonrası kulübeye döndüm ve ilk olarak Ersun Hocam ile göz göze geldik. Beni, ‘Oyunda kal, devam et’ diye motive edip alkışladı. O an bu destek benim için çok önemliydi” diye konuştu.

‘Biz bu maçı çeviririz’

ELJIF Elmas’ın 20. dakikada attığı kafa golü sayesinde 1-1’lik skorla devre arası soyunma odasına gidilirken takım arkadaşlarının kendisini teselli ettiğini anlatan Harun Tekin, “Devre arasında takım arkadaşlarım, ‘Böyle hatalar olur. Biz bu maçı çeviririz ve kazanırız. Sakın moralini bozma’ diye destek verdi. Hem hocama hem arkadaşlarıma, bana verdikleri bu destek için teşekkür borçluyum. Şimdi tek hedefimiz kalan maçlarımızı da kazanmak. Kasımpaşa galibiyeti bize büyük moral kazandırdı” ifadelerini kullandı.

Volkan ve Berke’den ‘Yanındayız’ mesajı

Berke, Harun’la çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Volkan da maçtan sonra özel bir görüşme yaptı.

KASIMPAŞA maçında hatalı gol yiyen Harun’a en anlamlı destek Volkan Demirel ve Berke Özer’den geldi. Cezalı olduğu için tribünde oturan Volkan, karşılaşma sonrası Harun’la özel olarak konuşup moral verirken, Berke maçın hemen ardından Harun ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.Bu arada Fenerbahçe yönetiminden de Harun’a tam destek geldi. Tecrübeli kaleciyle konuşan sarı lacivertli yöneticiler, “Bu sezon her şey üst üste geldi. Eleştiriler moralini bozmasın. Sen forma için gerekeni yap, motivasyonunu kaybetme bu taraftar sana sonuna kadar destek olur. Biz daima yanındayız” dediler.

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