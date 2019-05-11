Henry Onyekuru'dan penaltı açıklaması! Tartışılmıştı...
Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru, Çaykur Rizespor maçının ardından tartışmaya neden olan penaltı pozisyonu hakkında konuştu.
Penaltı pozisyonunun içinde olan ve rakibinin müdahalesi sonrasında yerde kaldığını belirten Onyekuru, "Emre'nin sakatlığı bizi çok üzdü. Çok ciddi bir sakatlıktan çıkmıştı ve yine sakatlandı. Emre'nin sakatlığı bizi üzdüğü kadar motive de etti. Mükemmel bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti Emre'ye armağan ediyoruz. Penaltı %100 penaltı. Çok fazla konuşulacak bir pozisyon değil. Topa önce ben müdahale ettim ve rakip oyuncu ayağıma müdahale etti." ifadelerini kullandı.
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