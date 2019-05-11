Hasan Kartal: "Silahım olsa vururdum..."
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray'a 3-2 yenilen Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, maçın hakemleriyle ilgili çok sert ifadeler kullandı.
Kartal, maçın ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmada aleyhlerine kararlar verildiğini savunarak, yapılanların ayıp olduğunu söyledi. Müsabakayla ilgili konuşulacak hiçbir şeyin olmadığına değinen Kartal, "Utanmayacaklar mı? Yüzleri asılmayacak mı? Bu insanlar, çoluğunun çocuğunun, Türk milletinin yüzüne nasıl bakacak? Böyle bir şey olur mu? Bu iş mi?" diye konuştu.
"Silahım olsa vururdum..."
Maçın ardından A Spor'a konuşan Kartal, "Tribünde silahımı getirin, bu hakemi vuracağım dediniz mi?" sorusuna "Silahım olsa vururdum, samimi söylüyorum. İyi ki yoktu. Allah göstermesin, adamın yanında silah olsa bunlar adamı katil eder. Çok düzgün bir seyircimiz var, kimse taşkınlık yapmadı. Böyle bir şey başka vilayette olsa daha başka şeyler olabilirdi. Seyircimiz de, yöneticilerimiz de belli bir seviyede durdu" ifadelerini kullandı.
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