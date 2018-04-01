Olcay'ın bu sözleri olay yaratır! Şike...
Trabzonspor'un yıldız ismi Olcay Şahan, Galatasaray maçı sonunda bir hayli sinirliydi.
Trabzonspor'un önemli yıldızlarından Olcay Şahan'dan Galatasaraylı taraftarlara şok bir tepki geldi. Başarılı oyuncu 2-1 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına Galatasaray taraftarına tepki gösteren bir yorum yaptı.
Olcay, "Galatasaraylı taraftarları tebrik ediyorum. 'Şikeci Trabzon' diye bağırıyorlar. Demek ki Fenerbahçe'yi destekliyorlar. Böyle şeyleri görmek güzel." dedi.
Olcay ayrıca takımın genç oyuncularını da eleştirdi, "Çok genç oyuncularımız var. Bunun bedelini de ödedik. Tecrübe kazandılar. Genç oyuncular olduğu zaman bazı maçlarda sıkıntılar yaşanabiliyor. Bugün de olan buydu." şeklinde konuştu.
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