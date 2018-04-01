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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.04.2018 - 17:38, Son Güncelleme:

Aslan, Trabzon'u devirdi, liderliğini sürdürdü! Alemin kralı...

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Aslan, Trabzon'u devirdi, liderliğini sürdürdü! Alemin kralı...

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar büyük bölümünü üstün götürdüğü mücadeleyi 2-1 kazandı. Trabzon'daki maçta Galatasaray 2-1 kaybetmişti. Fatih Terim'in ekibi coşkulu başladığı ilk yarıda 7. dakikada Sofiano Feghouli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mariano'nun bu golde büyük katkısı vardı. İlk devrede büyük fırsatlar yakalayan ev sahibi takım, bunları değerlendiremedi ve ilk 45 dakika 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda Trabzonspor'un daha hareketli olduğu görüldü. Yusuf Yazıcı'nın etkili bir şutunda Muslera başarılı bir kurtarışa imza attı. Dakikalar 60'ı gösterirken Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Okay Yokuşlu'yu hataya zorladı. Yıldız golcü kazandığı topu güzel bir dokunuşla filelere gönderdi: 2-0. 90+1'de Kucka orta sahadan sahalarda ender görülecek bir gol kaydetti. Galatasaray bu skorla 57 puana yükseldi ve haftayı lider kapadı. Trabzonspor ise 42 puanda kaldı. Cim Bom, ligde bir sonraki maçını Gençlerbirliği deplasmanında oynayacak. Bordo-mavililer ise evlerinde Kayserispor'u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar Feghouli ve Gomis'in golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kucka'nın orta sahadan attığı gol bordo-mavili takıma yetmedi. Bu sonuçla Aslan, zirvedeki yerini korudu.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Fırat Aydınus , Serkan Ok , Aleks Taşçıoğlu

Galatasaray: Muslera , Mariano , Maicon , Serdar Aziz , Nagatomo , Donk , Selçuk İnan (Tolga dk. 90 ?), Feghouli , Belhanda (Sinan dk. 85 ?), Rodrigues (Yasin dk. 83 ?), Gomis

Yedekler: Batuhan, Carrasso, Ahmet, Eren, Linnes, Hakan, Denayer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Trabzonspor: Onur , Pereira , Uğur , Hubocan (N’Doye dk. 56 ), Novak , Okay , Kucka , Abdülkadir (Rodallega dk. 81 ?), Sosa (Olcay dk. 69 ), Yusuf Yazıcı , Burak

Yedekler: Arda, Uğurcan, Kamil, Hasan, Mustafa, Hüseyin, Abdurrahim

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Feghouli (dk. 7), Gomis (dk. 60) (Galatasaray), Kucka (dk. 90+1) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Donk, Muslera (Galatasaray), Sosa, Hubocan, Uğur (Trabzonspor)

Aslan, Trabzonu devirdi, liderliğini sürdürdü Alemin kralı...

 MAÇTAN NOTLAR

GALATASARAY'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynadığı Fenerbahçe mücadelesinde sahaya çıktığı ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe maçında sahaya sürdüğü Fernando'yu kart cezasından dolayı ilk 11'e alamazken yerine Ryan Donk'a görev verdi. Terim ayrıca, Fenerbahçe mücadelesinde sağ bekte forma giyen Martin Linnes'in yerine Mariano'yu Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis ilk 11'i ile çıktı.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ÇALIMBAY, İKİ İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise takımının Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı mücadelenin ilk 11'inde iki değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor maçında görev verdiği Onazi'nin cezalı olmasından ötürü bu futbolcunun yerine Okay'ı orta sahaya çekerek, stoperde Hubocan'a şans verdi. Çalımbay ayrıca, Olcay Şahan'ı da 4 maçın ardından yedek kulübesine gönderirken, bu oyuncunun yerine Abdülkadir Ömür'ü sahaya sürdü. Bordo mavililer sahaya; Onur, Pereira, Hubocan, Uğur, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Burak ilk 11'i ile çıktı.

TÜRK TELEKOM STADI KAPALI GİŞE

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig 27'nci hafta mücadelesinde maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nda boş tribün kalmadı. Sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan koltukların tamamını satın alırken, bordo mavili taraftarlar da yine kendilerine ayrılan deplasman tribününü hınca hınç doldurdu.

U21'DE KAZANAN TRABZONSPOR

Galatasaray ile Trabzonspor arasında U21 Ligi'nde oynanan mücadelede kazanan taraf deplasmanda 1-0'lık skorla Trabzonspor oldu.

TRABZONSPOR, GALATASARAY'A KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde oynadığı son 3 Galatasaray maçında kazanan taraf oldu. Bordo mavililer rakibine 2'si evinde, biri deplasmanda olmak üzere toplam 3 maçta üstünlük kurarken, bu maçlarda kalesinde yalnızca bir gol gördü.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Abdülkadir’in kaptırdığı topta Mariano ceza sahası içinden arka direğe yerden ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Feghouli’nin vuruşunda Galatasaray öne geçti. 1-0

17. dakikada Gomis ceza sahası içinde göğsüyle düzeltip şutunu attı, savunmadan dönen top Selçuk İnan’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

30. dakikada gelişen Galatasaray atağında Feghouli sağdan ceza sahası içine gönderdi. Trabzonspor’un ayak koyduğu topa Belhanda ceza sahası önünden vurdu ancak Onur gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Sosa’nın savunma arkasına gönderdiği uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı vuruşunu yaptı ancak Muslera mutlak bir golü önledi.

60. dakikada savunmada Okay Yokuşlu’nun büyük hatasında topu kapan Gomis ceza sahası içine girer girmez aşırtma bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. 2-0

69. dakikada sağ kanattan Mariano’nun ortasında ceza sahası içinde Feghouli'nin volesinde top üstten auta çıktı.

78. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gomis bekletmeden pasını Feghouli’ye aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda Onur’un müdahale ettiği top direğe çarparak kornere gitti.

90+1. dakikada orta sahada kazanılan serbest vuruşta Kucka, Muslera'nın açıldığını görüp aşırtma bir vuruş yaptı ve topu yaklaşık 50 metreden ağlara gönderdi. 2-1

 

 

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