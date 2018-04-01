G.Saraylıları çıldırtan pozisyon! Kırmızı kart...
Trabzonsporlu Joao Pereira'nın Selçuk İnan'a yaptığı sert faulde hakem Fırat Aydınus'un devam kararına Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Feghouli'nin 7. dakikadaki golüyle sarı kırmızılılar öne geçerken, 15. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Köşe gönderinde Selçuk İnan'ın top sakladığı pozisyonda Joao Pereira, kaptan Selçuk İnan'ın bileğine kasıtlı bir şekilde bastı.
Galatasaraylılar bu pozisyonda kırmızı kart beklerken hakem Fırat Aydınus pozisyona devam dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle