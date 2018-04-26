Olaylı derbide son dakika gelişmesi
Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında çıkan olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 5’i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 20 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarıfinal rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Şenol Güneş’in yaralanmasına sebebiyet veren S.D.’nin de (Sedat Doğan) bulunduğu şüphelilerden 25'i sabah saatlerinde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.
Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 5’i savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, 20 şüpheliden 15 tanesi, ‘Yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma’ suçundan adli kontrol talebiyle, 5 şüpheli ise ‘silahla kasten yaralama’ suçunu işledikleri iddiasıyla tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle