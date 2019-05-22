Olaylı derbi olmasa sezonun kahramanı yoktu

1- 4-0’lık hüsrandan bir yıldız doğdu, iki golcü birden geldi

Trabzon’daki yenilgi sonrası defansı değiştirmeye karar veren Terim, genç Ozan’a formayı verdi. O da 17 maçlık performansıyla tam 11 milyon Euro’ya Stuttgart’a gitti. Gelen parayla G.Saray, Gomis’in boşluğunu doldurmak için iki golcü alabildi.

KRİZLER ve sorunlar eşliğinde sezona başlayan Galatasaray, tüm engelleri bir bir aşarak mutlu sona ulaştı. Zafere giden yolda ilk viraj, en sancılısıydı belki de... 21.şampiyonluğun kahramanlarından Gomis, “Galatasaray’da kalmak istiyorum. Teklifler var ama reddediyorum” diyerek, açıklamalar yaparken perde arkasında ise yönetimden maaşına zam istiyordu. Bu talebi kabul görmeyince de sezon öncesindeki İsviçre kampında takındığı tavırlar, teknik heyetin gözünden düşmesine yol açıyordu.. İsteksizliği, takımdan kopuk görüntüsü ve ‘küstüm oynamıyorum’ tavrı köprülerin atılması sonucunu doğuruyordu. Gomis ile sorunu çözmek adına önce 2. başkan Abdurrahim Albayrak, sonra Fatih Terim devreye girse de, Fransız golcünün ağzından çıkanlar hep benzer ifadelerdi: “Bu takımı ben şampiyon yaptım. En yüksek ücreti de ben almalıyım...” Gomis’in artık yarar değil, zarar getireceği düşünülürken, Al Hilal’den gelen yıllık 10 milyon dolarlık teklif ipleri iyice koparıyordu. Sonuçta Fransız yıldız, 6 milyon Euro bonservis bedeli ile Al Hilal’e satılırken, sarı kırmızılıların da kocaman bir golcü sorunu ortaya çıkıyordu!

TRANSFERDE VE SAHADA ŞOK

Trabzonspor deplasmanı seyahati, tam da transferin son gününe denk gelmişti! Kampta Fatih Terim başta olmak üzere, herkesin aklı golcü transferinden gelecek haberde idi. Modeste cepteyken tazminat riski sonrasında önce onun, son gün ise sırası ile Cornelius, Niasse, Vagner Love ve Selezynov’un transferlerinde sorun yaşandı ve golcü takviyesi yapılamadı! Kampta moraller bozuldu ve ertesi gün Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında sezonun ilk yenilgisini, 4-0 gibi, açık bir skorla aldı.Ama kim bilebilirdi ki, bu bozgunun G.Saray’a 80 milyon TL ve devre arasında 2 golcü birden kazandıracağını!

11 MİLYON EURO’LUK İLAÇ

EVET, Trabzon deplasmanındaki 4-0’lık yenilgi, Galatasaray’a Ozan Kabak’ı kazandırıyordu. Terim, bu skor sonrasında defansta radikal değişikliklere imza atıp Ozan Kabak’a formayı verdi. 18 yaşındaki stoper, hem Galatasaray’ın golcü hasretine son verecek hem de milyon Euro’lar kazandıracaktı. Ozan, 17 maçlık performansı ile yaptığı transfer sonrası kulübe 11 milyon Euro kazandırıyordu. Stuttgart’a 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Ozan, taraftarın devre arasında dört gözle beklediği ‘golcü’ transferinin finansmanı oluyordu! Mali sıkıntı içindeki kulüp, Ozan’dan gelen 11 milyon’un 10’una Diagne’yi aldı, 1 milyon kiralama bedeliyle de, Mitroglou takıma dahil edildi.

2- Ocakta ayrılık hesapları yapan Feghouli takımın MVP'si oldu

F.Bahçe derbisi sonrası Donk, Ndiaye ve Rodrigues’e verilen uzun süreli cezalar, Terim’i, forma giyemediği için devre arasında gitmeyi planlayan Feghouli’ye yöneltti. Görüşüp, karşılıklı güven sözü verdiler. Ayrılıktan dönüp şampiyonlukta başrole soyunan Cezayirli oyuncuya bugün takım arkadaşları “Sezonun MVP’si” diyor.

BİR çok kişinin, Galatasaray’ın yarışta büyük yara aldığını, hatta şampiyonluktan olduğunu ileri sürdüğü olaylı Fenerbahçe derbisi, sarı kırmızılılara göre, onları zafere taşıyan son derece önemli bir faktördü.Çünkü şampiyonlukta aslan payına sahip bir isim, o maç sonrası verilen ağır cezalar nedeniyle, ayrılmak üzereyken takımda kalmıştı. Evet, Galatasaray sezonun yıldızı Sofiane Feghouli’yi olaylı derbi sonrası kazanmıştı.

Formayı bir giydi bir daha da çıkarmadı

TAKIMDA şans bulamayan Feghouli, ocak ayında ayrılık planları yapıyordu. O cezalar olmasa devre arasında gidecekti. Fenerbahçe derbisindeki olaylar sonrası Donk 6, Ndiaye 5 ve Rodrigues 3 maç ceza aldı. Kadroda büyük eksiklik ortaya çıkmıştı. Ayrılık hazırlıkları yapan Feghouli ile görüşen Fatih Terim, Cezayirli yıldıza kritik bir şans verdi. Kayseri maçına kadar 2 kez 11’de şans bulan Feghouli, bir daha formasını kaybetmedi.

Menajer götürmeye geldi, ikna olup döndü

MENajERİ Habib Antar, transfer planları ve teklifleri görüşmek adına aralık ayında İstanbul’a gelmişti. 2. başkan Abdurrahim Albayrak ile masaya oturdu. Ancak Fatih Terim, Feghouli’yi bırakmadı. “O bana ‘Son kez güven’ dedi, ben de güvendim. Ve bu şansı iyi kullandı. Galatasaray’ın en önemli gücü ve oyuncusu olacak. Şampiyonluk yarışında ona ihtiyacım var’ diyerek yönetime Cezayirli yıldızın takımda tutulması yönünde rapor verdi. 2.Başkan Albayrak da Habib Antar’a, “Fatih Hoca Feghouli’ye çok güveniyor, ona inanıyor. Şampiyonlukta en önemli isim olarak görüyor” diyerek özgüven aşıladı.

9 gol, 6 asistle takımı sırtlayıp zafere taşıdı

FEGHOULİ, sezonun geri kalanına damgasını vurdu. 17. haftaya kadar gol atamayan Cezayirli, son 17 haftada tam 9 gol 6 asistlik performansı ile 22. şampiyonluğun en önemli kahramanı oldu. Kasımpaşa, Bursa, Rize ve Başakşehir maçlarındaki golleri ve asistleri, onun şampiyonlukta en önemli katkıyı sağlayan futbolcu olmasını sağladı. Ve bugün.... Florya’daki arkadaşları Feghouli’yi, NBA tabiri ile MVP (en değerli oyuncu) seçti. Bu, tam anlamıyla “Nereden nereye” olayıydı.

3- Terim, Cengiz’e kırıldı gece yarısı gönlü alındı

F.Bahçe Asbaşkanı Semih Özsoy’un “Kabadayı” dediği Terim, başkan Cengiz’in kendisini savunmadığı düşüncesiyle kırıldı ve sitemler etti. Cengiz ile Abdurrahim Albayrak, hocayı evinde ziyaret edip, gönlünü aldı...

2-2 biten olaylı F.Bahçe derbisinin ardından alınan cezaların yanı sıra, F.Bahçe Asbaşkanı Semih Özsoy’un Fatih Terim için kullandığı ‘kabadayı’ ifadesi G.Saray’da sıcak saatlerin yaşanmasına neden oldu. Başkan Mustafa Cengiz’in 12 Kasım’da düzenlediği basın toplantısında Özsoy’un bu açıklamalarına sert bir yanıt vermesi bekleniyordu. Ancak Cengiz’in “Susma hakkımızı kullanıyoruz” demesi, yeni eleştirilere yol açtı. ‘Kabadayı’ ifadesi kullanılan Terim ile teknik heyetin, başkan Cengiz tarafından yeteri kadar savunulmadığı görüşü camiada öne çıktı. Cengiz’in bu sözlerini Terim de yadırgamıştı. Tecrübeli hoca, dostlarına bu açıklamalarla ilgili sitemde bulundu.

‘ARAMIZA GİREMEZLER’

Yaşanan kriz ve hatta olası bir ayrılık başkan Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın attığı adımlarla önlenebildi. Cengiz, ‘kabadayı’ ifadesi ile ilgili konuştu. Ve Terim’i savunduğu sert röportaj kulübün sosyal medya hesabından ‘görülen lüzum üzerine hatırlatma’ başlığı ile paylaşıldı. Ardından Cengiz, akşam saatlerinde bir adım daha atıp, yöneticilerle Fatih Terim’i Tarabya’daki evinde ziyaret etti. Cengiz, Terim’e, “Ne sizin, ne G. Saray’ın hakkını yediririz. Bunun için sonuna kadar mücadele veririz. Aramıza girmelerine, G.Saray’ın huzurunu boz- malarına izin vermeyiz” diyerek, tecrübeli hocanın gönlünü aldı.

4- Bir yanda Eren diğer yanda Nagatomo

GOMİS’in ayrılığı sonrasında tutunduğu Eren Derdiyok’un, Porto, Yeni Malatya ve Fenerbahçe maçları öncesi yaşadığı sakatlık artık Terim’in tepkisini çekiyordu. O, son ana kadar savaşacak oyuncu istiyordu! Örneği, Yuto Nagatomo idi! Eren, Fenerbahçe maçının 11’indeyken son anda çıkıyor, 3 gün sonra oynanan Schalke maçında ciğeri sönen Nagatomo ise “Oyunda kalmak istiyorum” derken doktorların ısrarıyla ancak çıkıyordu. Japon da “İyiyim” dese de hastaneye giderken ölümden dönüyordu!

5- Erken teşhis hayat kurtardı

SEZONA iyi başlayan Galatasaray, iç sahada Aslan gibi kükrerken deplasman ‘fobisi’ yeniden ortaya çıkıyordu. Önce Trabzonspor, ardından Akhisar ve Yeni Malatyaspor maçlarından farklı mağlubiyetlerle dönülüyordu. Terim’in sabrı taşıyordu. İlk teşhisi takımın fizik kondisyon olarak istediği düzeyde olmamasıydı. Yardımcılarına “Üst düzey bir kondisyon antrenörünü ekibe katmalıyız. Bu, en az golcü transferi kadar önemli” diyen Terim, arayışa başlıyordu. Devre arasında İtalyan Bartali getirildi ve hayati işler yaptı.

YARIN: TERiM, HANGi GOLCÜYE KARŞI ÇIKTI? ALBAYRAK, iSTiFADAN NASIL VAZGEÇTi?