Olay diyaloğu anlattı! "Hakem bana..."
Akhisarsporlu futbolcu Caner Osmanpaşa, Galatasaray finalinin ardından maçın hakemi Suat Arslanboğa'ya ateş püskürdü.
Müsabakanın hakemi Suat Arslanboğa'ya tepki gösteren Caner Osmanpaşa, "Hakem devreye girene kadar kupayı alacağımıza inanıyorduk. Bizi küme düşürdü, kupayı elimizden aldı. Bize olsa biz de penaltıyı atarız kupayı alırız. Kararları hakem veriyor, onlarla ilgili bir durum değil. Lopes, Galatasaray'ın oyuncusu olsa atamazdı oyundan. Galatasaray'a bir şey demiyorum, Galatasaraylık bir durum yok ama bugün bizi Galatasaray değil, hakem yendi. Bir şey demiyorum... Bu adamı nasıl final maçına verirsiniz?" ifadelerini kullandı.
Caner, "Hakeme gittim; 'Kararlarınla küme düşürdün bizi' diyorum. 'Rize maçına yanlış taktikle çıktınız. Oyuncu değişiklikleriniz yanlıştı. Bundan düştünüz' diyor." sözleriyle hakemle arasında geçen diyaloğu anlattı.
Akhisarspor cephesi maçın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi...
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