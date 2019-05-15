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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.05.2019 - 22:55, Son Güncelleme:

Diagne yine yaptı! Terim'i dinlemedi...

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Diagne yine yaptı! Terim'i dinlemedi...

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Diagne, teknik heyeti dinlemedi; penaltıyı kaçırdı...

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray'ın Akhisarspor ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada penaltı krizi yaşandı. 

Sarı kırmızılılar, müsabakanın 65. dakikasında Linnes'in yerde kaldığı pozisyonun sonrasında penaltı kazandı. 

Topun başına Diagne geçerken, teknik heyet Selçuk İnan'ın kullanmasını istedi. Selçuk İnan, penaltı atışını kullanmak için Diagne'den topu istedi; ancak Senegalli golcü, teknik heyetin kararına uymadı. 

Topun başına geçen Diagne, kaleci Fatih Öztürk'ü geçemedi.

Mbaye Diagneden Başakşehire olay hareket
Mbaye Diagne'den Başakşehir'e olay hareket

İkinci penaltıyı Sinan kullandı

Galatasaray, kupa maçının 80. dakikasında bir penaltı daha kazandı. Bu kez Diagne, topu Sinan'a teslim etti.

Rize maçında da yaptı

Diagne, geçen hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan lig maçında da Terim'in kararını dinlememiş ve topu isteyen Sinan Gümüş'le kısa süreli bir gerginlik yaşamıştı. 

"Hocamız 'istersen kullanabilirsin' dedi"

 Öte yandan, penaltı pozisyonuyla ilgili olarak konuşan Selçuk İnan, "Hocamız penaltı atışında bana 'İstersen kullanabilirsin' dedi; ama Diagne kendisini iyi hissediyordu, o kullandı. Sonuçta tahtada da onun ismi yazıyordu." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Pazar akşamı oynanacak Medipol Başakşehir maçı hakkında açıklamalarda bulundu...

"İlkini aldık şimdi sıra ikinci kupada"Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı 18. kez müzesine götüren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, kupanın birini aldıklarını, ikinci kupayı almamaları için de hiçbir neden bulunmadığını söyledi.
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Diagne yine yaptı Terimi dinlemedi...

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