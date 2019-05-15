Diagne yine yaptı! Terim'i dinlemedi...
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Diagne, teknik heyeti dinlemedi; penaltıyı kaçırdı...
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray'ın Akhisarspor ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada penaltı krizi yaşandı.
Sarı kırmızılılar, müsabakanın 65. dakikasında Linnes'in yerde kaldığı pozisyonun sonrasında penaltı kazandı.
Topun başına Diagne geçerken, teknik heyet Selçuk İnan'ın kullanmasını istedi. Selçuk İnan, penaltı atışını kullanmak için Diagne'den topu istedi; ancak Senegalli golcü, teknik heyetin kararına uymadı.
Topun başına geçen Diagne, kaleci Fatih Öztürk'ü geçemedi.
İkinci penaltıyı Sinan kullandı
Galatasaray, kupa maçının 80. dakikasında bir penaltı daha kazandı. Bu kez Diagne, topu Sinan'a teslim etti.
Rize maçında da yaptı
Diagne, geçen hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan lig maçında da Terim'in kararını dinlememiş ve topu isteyen Sinan Gümüş'le kısa süreli bir gerginlik yaşamıştı.
"Hocamız 'istersen kullanabilirsin' dedi"
Öte yandan, penaltı pozisyonuyla ilgili olarak konuşan Selçuk İnan, "Hocamız penaltı atışında bana 'İstersen kullanabilirsin' dedi; ama Diagne kendisini iyi hissediyordu, o kullandı. Sonuçta tahtada da onun ismi yazıyordu." ifadelerini kullandı.
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