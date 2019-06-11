Okan Buruk: Arda Turan bizimle olacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOkan Buruk: Arda Turan bizimle olacak
GeriFutbol Okan Buruk: Arda Turan bizimle olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
11.06.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Okan Buruk: Arda Turan bizimle olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Okan Buruk: Arda Turan bizimle olacak

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bu takımın hedefleri doğrultusunda yürümek için heyecanlıyım. Bu yarışın içinde olmak için aç bir insanım ve çok daha fazla çalışacağım” dedi.

Medipol Başakşehir ile iki yıllık sözleşmeye imzayı atan Okan Buruk, tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok değerli bir yerde olduğunu belirten Buruk, “Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bu takımın hedefleri doğrultusunda yürümek için heyecanlıyım. Yeni bir sayfa. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde başlayacak maceramız sonra ligle devam edecek. Şampiyonluk yolunda mücadele eden bir takımın başında olmak benim için çok önemli ve değerli. Çok çalışacağız. Kadro yapılanması anlamında yapacaklarımız var. Transfer anlamında da yoğun bir planlama yaparak lige başlamak istiyoruz” diye konuştu.

“Küçülme gibi bir düşüncemiz yok”

Başakşehir’in küçülme gibi bir planının olmadığını belirten Okan Buruk, “Başakşehir’in hedefi bundan önceki senelerde nasılsa bu sene de öyle devam edecek. Elimizdeki mevcut kadromuzu elimizde tutacağız. Başkanımız da aynı kararda. Elimizdeki kadroya iyi takviyeler yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Hiçbir oyuncuyu bırakmak istemiyoruz. Küçülme gibi bir düşüncemiz hiçbir şekilde yok. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ne girmek. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen bir ekibiz. Öte yandan ligde de hedeflerimiz aynı şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.

Son dakika: Başakşehirde 3 ayrılık açıklandı
Son dakika: Başakşehir'de 3 ayrılık açıklandı!

“Doğru transferlerle takımı yukarı taşımak istiyorum”

Şampiyonluk konusunda aç olduğunu belirten Buruk, “Hedefler çok önemli. Çalıştığınız her takım size büyük bir tecrübe katıyor. Burada olma istediğim ve burada olma heyecanım bu takımın hedeflerinin büyük olmasından kaynaklanıyor. Bu yarışa doğru bir şekilde hazırım. Kulübümüz olanakları doğru sağlayan bir camia. Tesisleşme ve kurumsallaşma anlamında doğru bir yapı var burada. Biz de doğru transferlerle takımı yukarı taşımak istiyorum. Ben de bu yarışın içinde olmak için aç bir insanım ve çok daha fazla çalışacağım” dedi. Taraftar konusuna da açıklama getiren tecrübeli çalıştırıcı, “Taraftar çok önemli. Bazen rakipler için dolu statta oynamak bile avantaj. Bazen taraftarsız oynamak da avantaj sağlayabilir. Bu takım yıllardır bu şekilde 4-5 bin ortalamasıyla en iyisini yapmaya çalıştı. Bizim hedefimiz aynı şekilde devam etmesi yönünde” yorumunu yaptı.

Okan Buruk: Arda Turan bizimle olacak

Çaykur Rizespor'dan eski öğrencisi Vedat Muriç dedikoduları hakkında da açıklama yapan Okan Buruk, “Rizespor’un kararı önemli. Vedat’ı satacak mı satmayacak mı bilmiyoruz. Her iyi oyuncuya teklifler oluyor. Biz de öyle bir durum olursa değerlendiririz” derken, Arda Turan'ın durumu hakkında ise, “Arda sözleşmeli bir oyuncumuz. Diğer oyuncular gibi bize en iyisini vermeye çalışacak. Kampta bizimle olacak” ifadelerini kullandı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (11.06.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
21. Cumhuriyet Kupası, Sivasspor ile F.Bahçe arasında olacak!
Süper Lig'in kapısından dönen Hatayspor'da kongre kararı!
Futbolda gözler 'serbest yıldızlar'da olacak
Erdal Gündüz: "Transfer edeceğimiz oyuncular ses getirecek!"