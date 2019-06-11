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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.06.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Son dakika: Başakşehir'de 3 ayrılık açıklandı!

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Son dakika: Başakşehir'de 3 ayrılık açıklandı!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yeni teknik direktör Okan Buruk ile katıldığı imza töreninde üç futbolcunun ayrılığını duyurdu. İstanbul Kulübü'nde Emmanuel Adebayor, Riad Bajic ve Serdar Taşçı ile devam edilmeyeceği açıklandı. Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Göksel Gümüşdağ basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

"Altıncı yılımızda kulüpte olan değişiklikler de var, değişmeyen şeyler de var. Değişmeyen şey istikrarımız. Yeni teknik direktörümüz Okan Buruk en büyük değişikliğimiz. Başakşehir hep hedefi zorlayan, çıtayı yükseğe çıkaran, son 2 sene şampiyonluğu zorlayan bir kulüp. Bu açıdan Okan hocanın işi zor. Ben kendisine Başakşehir ailesine hoş geldiniz diyorum. Kendisin uzun yıllar, tanıdığım güvendiğim ve inandığım bir dostumdur. Başakşehir Futbol Kulübü, 20-25 gündür medyada takımın tamamının transfer olduğu haberleri var. Bunların yüzde 90'ı doğru değil. Başakşehir 5 yıldır kazandığı ezberi, 5 yıldır zorladığı zirveyi koruyacak ve daha yukarıya çıkaracak. Başakşehir Kulübü'nden sözleşmesi bitenler dışında kimseyle yolları ayırmayı düşünmüyoruz. Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı gibi oyuncuların sözleşmesi bitti, hocamızla yaptığımız görüşme sonucunda onlarla devam etmeyi düşünmüyoruz."

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