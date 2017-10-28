O çocuk yarı Türk çıktı! İngiltere onu konuşuyor...

İngiltere U17 Futbol Milli Takımı’nın parlayan yıldızı Rhian Brewster, sergilediği performansla Ada’nın gündemine oturmayı başarırken gazetelerin manşetlerini de süslemeye başladı.

Hindistan’da düzenlenen U17 Dünya Kupası’nda İngiltere formasıyla 5 maçta 7 gol atan 17 yaşındaki genç futbolcu, yarı finalde oynadıkları ve 3-1 kazandıkları Brezilya karşılaşmasında hat-trick yaptı. Türk bir anne ve İngiliz bir babanın oğlu olan genç forvet Liverpool’un altyapısında forma giyerken Amerika maçında da hat-trick yapmıştı.

Finalde İspanya ile karşılaşacak olan İngiltere’nin en önemli silahı olan Brewster, şimdiden Ada futbolunun en çok konuşulanları arasına girdi.

Küçük yaşta Shield Akademisi’nde eğitim alan Brewster’in eski antrenörü Martin Taylor, “Bizimle ilk sahaya çıktığında kenarda durmaya karar verdi. Çünkü ne yapacağını bilmiyordu. Topu ona attıklarında ezik gibi duruyordu. Sonrasında bütün oyuncuları, kaleciyi geçip golü attı ve topu santraya koydu” ifadelerini kullandı.

Gördüklerinden etkilenen Taylor, “Babasını aradım ve ona ‘Oğlunu Chelsea’ye götürmek istiyorum’ dedim. Doğal yetenekleri var, ama onun içinde gördüğüm şey gözündeki ışıltı oldu. Karakteri onu bulunduğu yere götürdü. Üstün bir oyuncu olmak için her şeye sahip” şeklinde konuştu.