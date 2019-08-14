Nzonzi 'Evet' dedi, son kararı Fatih Terim verecek
Galatasaray, Fransız ön libero ve kulübü Roma ile anlaştı.
İtalyan kulübü, geçen yıl 26.6 milyon Euro’ya transfer ettiği ancak teknik direktör Fonseca istemediği için gönderme kararı aldığı Nzonzi’yi 1 milyon Euro’ya kiralamayı kabul etti. Fatih Terim de onay verirse, Aslan’ın yeni ön liberosu Nzonzi olacak.
SEVILLA’ya transfer olan Fernando’nun yerine ön libero arayışını sürdüren Galatasaray’ın gündemine gelen son isim Steven Nzonzi oldu. Sarı kırmızılılar, Fransız futbolcu ve kulübü Roma ile her konuda anlaştı. Teknik direktör Fatih Terim onay verdiği takdirde Galatasaray’ın yeni 6 numarası Nzonzi olacak. Geçtiğimiz pazar günü başkent Roma’da gerçekleşen görüşmede İtalyan yöneticiler, 30 yaşındaki Nzonzi’yi 1 milyon Euro karşılığında 1 yıllığına kiralık vermeyi kabul etti. Kulüple anlaştıktan sonra futbolcuyla masaya oturan sarı kırmızılı yöneticiler, Roma’dan yılda 2.5 milyon Euro net ücret alan Nzonzi ile de el sıkıştı.
Gündemdeki diğer isim Arsenal’den Elneny
TEKNİK direktör Fatih Terim de onay verdiği takdirde Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu 1 yıllığına kiralanacak. 1.96 metre boyundaki Steven Nzonzi, geçen sezon 30 maçta forma giyerken, 1 gol attı, 2 asist yaptı. Milli futbolcu Cengiz Ünder’in de forma giydiği Roma, Nzonzi’yi geçen yıl 26.6 milyon Euro’ya Sevilla’dan transfer etmişti. İtalyan ekibinin böylesine yüksek bir maliyeti olan tecrübeli futbolcuyu elden çıkarmak istemesinin nedeni ise teknik direktör Paulo Fonseca. Portekizli çalıştırıcı gelecek sezon oynatmayı düşünmediği Nzonzi’yi son 3 hazırlık maçında kadroya dahi almadı. Galatasaray’ın gündemindeki diğer 6 numara adayı ise, Arsenal’in Mısırlı yıldızı Mohammed Elneny.
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