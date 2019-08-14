Nzonzi 'Evet' dedi, son kararı Fatih Terim verecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriNzonzi 'Evet' dedi, son kararı Fatih Terim verecek
GeriFutbol Nzonzi 'Evet' dedi, son kararı Fatih Terim verecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
14.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Nzonzi 'Evet' dedi, son kararı Fatih Terim verecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray, Fransız ön libero ve kulübü Roma ile anlaştı.

İtalyan kulübü, geçen yıl 26.6 milyon Euro’ya transfer ettiği ancak teknik direktör Fonseca istemediği için gönderme kararı aldığı Nzonzi’yi 1 milyon Euro’ya kiralamayı kabul etti. Fatih Terim de onay verirse, Aslan’ın yeni ön liberosu Nzonzi olacak.

SEVILLA’ya transfer olan Fernando’nun yerine ön libero arayışını sürdüren Galatasaray’ın gündemine gelen son isim Steven Nzonzi oldu. Sarı kırmızılılar, Fransız futbolcu ve kulübü Roma ile her konuda anlaştı. Teknik direktör Fatih Terim onay verdiği takdirde Galatasaray’ın yeni 6 numarası Nzonzi olacak. Geçtiğimiz pazar günü başkent Roma’da gerçekleşen görüşmede İtalyan yöneticiler, 30 yaşındaki Nzonzi’yi 1 milyon Euro karşılığında 1 yıllığına kiralık vermeyi kabul etti. Kulüple anlaştıktan sonra futbolcuyla masaya oturan sarı kırmızılı yöneticiler, Roma’dan yılda 2.5 milyon Euro net ücret alan Nzonzi ile de el sıkıştı.

Gündemdeki diğer isim Arsenal’den Elneny

TEKNİK direktör Fatih Terim de onay verdiği takdirde Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu 1 yıllığına kiralanacak. 1.96 metre boyundaki Steven Nzonzi, geçen sezon 30 maçta forma giyerken, 1 gol attı, 2 asist yaptı. Milli futbolcu Cengiz Ünder’in de forma giydiği Roma, Nzonzi’yi geçen yıl 26.6 milyon Euro’ya Sevilla’dan transfer etmişti. İtalyan ekibinin böylesine yüksek bir maliyeti olan tecrübeli futbolcuyu elden çıkarmak istemesinin nedeni ise teknik direktör Paulo Fonseca. Portekizli çalıştırıcı gelecek sezon oynatmayı düşünmediği Nzonzi’yi son 3 hazırlık maçında kadroya dahi almadı. Galatasaray’ın gündemindeki diğer 6 numara adayı ise, Arsenal’in Mısırlı yıldızı Mohammed Elneny.

Nzonzi Evet dedi, son kararı Fatih Terim verecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Mesut Özil'den kangal köpekli koruma!
"Bu kadro bizi şampiyon yapacak"
İşte Özbek'in Galatasaray'a getirdiği haczin belgeleri
Ünal Karaman yine bol bol sürpriz yapacak