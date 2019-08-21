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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
21.08.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Nihat Özdemir ve Ali Koç'tan Filenin Sultanları'na destek mesajı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 23 Ağustos-8 Eylül arasında Ankara'da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesi A Milli Takım'a destek verdi.

Futbol Federasyonu'nun sitesinden yapılan paylaşımda Nihat Özdemir, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tüm sporseverlerden destek isteyerek, Ankara'daki maçlarda takımın yanında olunması gerektiğini vurguladı.

Nihat Özdemir'in mesajı şöyle:
"Ülkemiz Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Ben de Ankara'da Filenin Sultanları'nın yanında olacağım. İnanıyorum ki takımımız desteğinizi hissettikçe daha iyisini yapmak için güç bulacak. Şampiyonluk için sahaya daha inançlı çıkacak. Destek, dayanışma, bir olmak ve kenetlenmek bizim ülkemizin doğasında var. Tüm sporseverleri bu heyecana ortak olmak için, bu yolu birlikte yürümek için milli takımımızın etrafına kenetlenelim. Haydi milli takımımızı hep beraber destekleyelim. Bir olmak bizim doğamız da var."

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ALİ KOÇ: BAŞARI BİZİM DOĞAMIZDA VAR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Avrupa şampiyonu olabilmesi için Kadın Milli Voleybol Takımı'nın etrafında birlik olunması ve kenetlenmesi gerektiğini belirtti.
Koç mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası bu sene 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Bu turnuvaya 3'üncü kez ev sahipliği yapıyoruz ve milli takım olarak turnuvaya 13 kez katıldık. En büyük başarımız ikincilik. Bildiğiniz gibi kadınlar voleybol seviyesinde kulüpler bazında ülkemiz Avrupa'nın en kuvvetli kulüplerinden birine sahip. Bu sefer şampiyon olmak adına 14'üncü kez katıldığımız bu turnuvada Filenin Sultanları'nın etrafında kenetlenelim, birleşelim, onları destekleyelim, onlara omuz verelim ve hep beraber takımımızın şampiyonluğa ulaşmasında katkı sağlayalım. Başarı bizim doğamızda var."

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