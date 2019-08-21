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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
21.08.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Guidetti: 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğimde şok yaşadım

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Guidetti: 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğimde şok yaşadım

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Giovanni Guidetti, Türkiye günleri hakkında itiraflarda bulundu.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Giovanni Guidetti, Türkiye'de favorisinin "baklava" olduğunu söyledi.

Antrenörlük hayatında çok önemli başarılara imza atan Guidetti, İstanbul'daki yaşamı, Türk yemeklerine ilgisini ve bilinmeyen yönlerini AA muhabirine anlattı.

Türkiye'ye 10 yıl önce geldiğinde "şok yaşadığını" dile getiren İtalyan teknik adam, "10 yıl önce İstanbul'a geldiğimde şok olmuştum. Ne şehre, ne yaşama, ne de takıma alışamamıştım. İlk sezonumda play-off'larda ilk turda elenmiştik. Ülkeme geri dönmek istedim ama kulüp yönetimi izin vermedi." dedi.

"Türk usulü" bir törenle evlenerek dünyaevine girdiğini ifade eden Guidetti, "Düğün nedeniyle eşim Bahar'ın memleketine gittik, zeybek oynattılar, ata bindim." diye konuştu.

Bahar Toksoy ile evliliklerinde 5 yılı geride bıraktıklarını ve Allison Yaz isminde 3,5 yaşında bir kız çocuklarının olduğunu anlatan Guidetti, "İtalyan olmama rağmen çayı ve Türk kahvesini seviyorum, baklava favorim." ifadesini kullandı.

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"Bir İtalyan olarak İstanbul'da yaşamak..."

İtalyan teknik adam, Akdeniz kültürü sayesinde İstanbul'da yaşamaya kolay alıştığını belirtti.

"Bir İtalyan olarak İstanbul'da yaşamak benim için kolay, alıştım." diyen Guidetti, "Biz de Akdeniz kültürüne sahip insanlarız ve birçok benzerliklerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Çok zaman bulamasa da golf ve tenis oynamayı çok sevdiğini dile getiren Guidetti, yemek yapma konusunda iddialı konuştu ve "Yemek konusunda iyiyimdir. Mesela çok iyi pizza yaparım." dedi.

Kahve içerken İtalyan usulü espressoyu değil Türk kahvesini tercih eden Guidetti, Türk kahvaltısının da favorileri arasında olduğunu belirterek, "Bu konuda Türkler çok iyi." diye konuştu

Guidetti, evde ortak dil olarak İngilizce'yi kullandıklarını, kızları Allison Yaz'a İtalyanca da öğrettiğini sözlerine ekledi.

Giovanni Guidetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğünü 2017'den beri yapan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı ise 2008'den beri çalıştıran Giovanni Guidetti, antrenörlük kariyerine 1994'te doğduğu kasabanın voleybol takımı Volley 2000 Spezzano'da başladı.

Volley 2000 Spezzano takımını 1997'de Seri A'ya taşıyan Guidetti, "Yılın Teknik Adamı" ödülünü de aldı.

İtalya Milli Kadın Voleybol Takımı'nda 1997-2000 yılları arasında yardımcı antrenörlük yapan Guidetti, 2000-2001 sezonunda ABD'de çalıştı.

Ülkesine dönerek 2001-2002'de Vicenza Volley'i çalıştırmaya başlayan Guidetti, PV Reggio Emilia, Modena ve Chieri Volley takımlarına başantrönörlük yaptı.

Chieri Volley'de 2004'te "Yılın Teknik Adamı" ödülünü bir kez daha elde eden İtalyan teknik adam, takımıyla 2005 yılında CEV Kupası'nı kazandı.

47 maçlık galibiyet serisiyle gelen "üçleme"

Bulgaristan ve Almanya milli takımları başantrenörlüklerini de yapan Guidetti'nin Türkiye macerası 2008 yılında VakıfBank'ta görev almasıyla başladı.

VakıfBank ile 2012-2013 sezonunda büyük başarılara imza atan 46 yaşındaki teknik adam, lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanarak "üçleme" yaptı. Guidetti'nin ekibi bu başarılı döneminde ayrıca toplam 47 maçlık galibiyet serisiyle dünya rekoru kırdı.

2015-2016 sezonunda VakıfBank'ın yanı sıra Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran Guidetti, 2017 yılından beri yine VakıfBank ile Türkiye A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı'nda görev alıyor.

Guidetti, 2013 yılında Türk voleybolcu Bahar Toksoy ile evlendi ve Guidetti çiftinin Alison Yaz isimli bir kız çocukları bulunuyor.

Filenin Sultanları'nda hedef olimpiyatlarA Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bir sporcunun hayatındaki en önemli şey olimpiyat oynayabilmek. Biz de şu anda olimpiyat elemesi öncesinde bu turnuva için hazırız" dedi.
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