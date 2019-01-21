Nabil Dirar: "Ersun Yanal için savaşıyorum"
F.Bahçe’nin Faslı futbolcucu, 1-1’lik skora üzüldüklerini, bununla beraber şanslı da olduklarını belirterek “İkinci yarıda pozisyonumuz yoktu, topu ayağımızda tutamadık” dedi.
Fenerbahçeli Nabir Dirar maç sonrası açıklamasında “Maçın sonunda gelen beraberlik golü bize mağlubiyet hissettirdi. 1-1’lik skor bizim için büyük üzüntü. Aslında şanslı olduğumuzu da söyleyebiliriz. İkinci yarıda pozisyonumuz yoktu, topu ayağımızda tutamadık. Önümüzdeki maçları kazanmaktan başka çaremiz yok” dedi. Son dakikada gelen gole çok üzüldüklerini belirten tecrübeli oyuncu “Ligin sonuna kadar bizi zor anlar bekliyor. Genel olarak bakarsak 1-1 kötü değil ama bizi üzen son dakikada gelen gol” ifadelerini kullandı.
Faslı futbolcu, eski teknik direktör Phillip Cocu ile anlaşamadığını belirterek “O beni kenara koydu ancak ben devam ettim. Ersun Yanal bana güven veriyor ve sahada maksimumu vermemi istiyor. Ben de onun için savaşıyorum” diye konuştu.
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