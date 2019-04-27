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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.04.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Mustafa Denizli'den Süper Lig yorumu: Çok enteresan...

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Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Lig beşinciliği bizim için son derece önemli. Evkur Yeni Malatyaspor, bizim gibi düşünen ve hedefi olan bir takım. Haftanın en keyifli maçlarından birini oynayacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 29 Nisan Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Lig beşinciliği bizim için son derece önemli. Evkur Yeni Malatyaspor, bizim gibi düşünen ve hedefi olan bir takım. Haftanın en keyifli maçlarından birini oynayacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

Mustafa Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarının başında kötü bir dönem yaşadıklarını ancak toparlanarak ilk 5 yolunda tekrar iddialı konuma geldiklerini belirtti.

Ligde şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılım hakkı ve kümede kalma yarışlarının önemine vurgu yapan Denizli, ilk yarıda 3-0 mağlup ettikleri Evkur Yeni Malatyaspor'un oynadığı futbolla dikkati çeken takımlar arasında yer aldığını aktararak, "Süper Lig'de 3 yarış çok önemli. Üst ve alttaki takımların durumu... Aday sayıları aşağıda daha fazla. Yukarıda ise daha az. Bizim olduğumuz bölgede ise çok fazla takım var. Ligin son 5 haftası bu bölgeyi de tayin edecek. Lig beşinciliği bizim için son derece önemli. Evkur Yeni Malatyaspor, bizim gibi düşünen ve hedefi olan bir takım. Haftanın en keyifli maçlarından birini oynayacağımızı tahmin ediyorum. Umarım düşüncülerimizi gerçekleştireceğimiz bir 90 dakika olur." ifadelerini kullandı.

Takımın son durumu hakkında bilgi veren Denizli, "Veysel Sarı, fiziksel bir problem yaşıyor. Hafta başına kadar durumu ne olur bilmiyoruz. Karim Hafez'in de problemi var. Bunlar dışında ufak tefek problemleri olan futbolcular mevcut. Tam takım olarak çalışma imkanı bulamadık desem yeridir. Ancak bu, sadece bizim değil her takım için geçerli bir durum. Neticede tam kadroya yakın bir durumdayız. Bu bizim adımıza iyi." diye konuştu.

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- "Keyifli bir şampiyonluk yarışı oluyor"

Mustafa Denizli, Süper Lig'de heyecan ve mücadele olarak keyifli bir şampiyonluk yarışı yaşandığını aktardı.
Medipol Başakşehir'in 8 puan farkla liderlik koltuğunda oturduğu dönemde birçok kişi tarafından şampiyon ilan edildiğini hatırlatan Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O dönemde yaptığımız açıklamada, Türkiye'de bu tip tahminlerin gerçekleşme şansının bulunduğunu ama kesin bir şey olmadığını belirtmiştik. Nitekim o tabloya gelindi. Çok enteresan bir tablo oluştu. Her takım kendi kaderini çizecek durumda. Medipol Başakşehir, ciddi bir avantaja sahipti. Şampiyonluk mücadelesi farklı duyguların yaşandığı bir yarıştır. Medipol Başakşehir'in son haftalarda beklenmedik puanlar kaybetmesi, bir yerde bunun neticesidir."

Mustafa Denizliden Süper Lig yorumu: Çok enteresan...

Medipol Başakşehir'in hala önemli şansı bulunduğuna dikkati çeken Denizli, "Son derece tecrübeli bir kadro yapısına ve başarılı bir teknik adama sahipler. Kendi göbeğini kendisi kesecek durumda. İki ay önce, 'Medipol Başakşehir şampiyon oldu. Bunu kimse değiştiremez.' diyenler, futbolun ne olduğunu bir kez daha yaşıyor. Kazın ayağı öyle değil. Heyecan ve mücadele olarak keyifli bir şampiyonluk yarışı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Fenerbahçe'nin tehlike yaşayacağını zannetmiyorum"

Mustafa Denizli, ligde son 5 haftaya 33 puanla 14. sırada giren Fenerbahçe'nin küme düşme tehlikesi yaşayacağını düşünmediğini kaydetti.

Sarı-lacivertli takımın daha önce de kötü dönemler geçirdiğinin altını çizen Denizli, "Fenerbahçe gibi büyük camialara hiçbir şey olmaz. 1970'li yılların sonunda 3 büyükler böyle zor dönemler yaşadı. Son hafta kurtaran, 1 puan farkla ligde kalan oldu. Büyükler bunları yaşadı. Fenerbahçe, fikstürde bazı maçları zor gözükse de bana göre ciddi bir avantaja sahip. Fenerbahçe'nin tehlike yaşayacağını zannetmiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Mustafa Denizliden Süper Lig yorumu: Çok enteresan...

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